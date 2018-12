El portero del Real Madrid Thibaut Courtois ha estado en zona mixta tras la victoria de los blancos ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu, encuentro que ha finalizado por 1 - 0 merced a un solitario gol de Karim Benzema.

Además de hablar del partido, en el que ha valorado volver a tener la portería a cero a pesar del corto resultado, ha opinado sobre las palabras de Luka Modric, en las que el croata aseguraba que Simeone tenía la necesidad constante de "menoscabar al Real Madrid".

"Creo que hay que respetar las opiniones de cada uno y la puede decir, pero creo que Luka tiene razón. Yo estuve allí y dice cosas para generar populismo entre la afición", afirma el portero.

Courtois también ha hablado de las palabras del argentino en las que se quejaba de los premios recibidos por los porteros y ha defendido los que ha recibido en los últimos tiempos, y ha asegurado que no han sido por estar en el Real Madrid. "En el Mundial yo era del Chelsea, no creo que sea justo que me menosprecie a mí. Las votaciones a 'The Best' fueron cerradas antes de que fichara por el Madrid", argumenta.

"Yo sé por qué alguien dice unas cosas y otros no y creo que Luka lo ha resumido bastante bien. "A nosotros no nos pica esto. Si me preguntas te vamos a contestar pero sé como es el mundo del fútbol y a mí no me molesta. Mis premios son justos y los de Modric también", concluye.