Cristiano desata la polémica: marca de penalti y va a chocar con el portero

Cristiano Ronaldo volvió a ser el centro de atención, esta vez en la Serie A. El jugador portugués marcó el primer y único gol del encuentro ante el Torino de penalti, pero no se quedó ahí. Tras anotar desde los once metros, el ex del Real Madrid fue a chocarse contra el portero del equipo local, Ichazo.

La jugada ha desatado la polémica en redes, donde se ha cuestionado la intencionalidad del portugués al realizar la acción. Al portero del Torino no pareció sentarle muy bien la jugada, y el propio Ronaldo acabó disculpándpose tras la misma.

Ichazo se queja tras chocar con Cristiano / MASSIMO PINCA (REUTERS)

La Juventus consiguió los tres puntos y sigue líder de la Serie A con Cristiano como máximo goleador de la competición doméstica con 11 tantos, empatado con Piatek, jugador del Génica. además, el portugués ha anotado en los seis últimos encuentros a domicilio de su equipo.