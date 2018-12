Pensionistas se manifiestan en Madrid para exigir unas pensiones "dignas"

Una manifestación de pensionistas en Madrid ha reclamado este sábado unas pensiones "dignas", bajo el lema 'Nuestro Futuro', ante la creciente preocupación por el futuro del sistema público de pensiones en España "en el medio y largo plazo".

Convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, la marcha ha arrancado sobre las 18.00 horas en la Plaza de Cibeles, recorriendo la calle Alcalá hasta la Puerta del Sol, donde ha finalizado una hora después.

Los asistentes han portado carteles en los que se podía leer algunos mensajes en protesta contra la clase política como 'Más pensiones, menos ladrones', 'Ni pensionazos ni sueldazos' o 'Pensiones dignas ya'.

El portavoz de la Coordinadora en Madrid, Leopoldo Pelayo, ha afirmado al término de la marcha que tanto el Gobierno del PP como el del PSOE "están haciendo dejación de responsabilidad en un tema tan grave que sufren nueve millones de personas".

En su opinión, el Ejecutivo quiere seguir manteniendo el próximo año la revalorización de las pensiones en el 0,25%, el mínimo posible, además de lo que él llama "factor de empobrecimiento", en relación al factor de sostenibilidad.

Por ello, Pelayo ha avanzado que los pensionistas continuarán manifestándose, "no solo este año sino el tiempo que sea necesario", para defender las pensiones, al tratarse de un derecho "ganado y pagado.

En el transcurso de la marcha, los manifestantes han coreado algunas consignas como "no queremos pagar su deuda con sanidad y la pensión; "la lucha es el único camino"; "no hay pan para tanto chorizo"; "qué barbaridad, hasta las pensiones nos han robado ya"; o "cuando te dejan sin casa y sin trabajo, cuando el salario no da para comer, cuando te roban la hucha de las pensiones, entonces compañero, te tienes que mover".

Protestas en toda España

La organización también ha convocado otras manifestaciones y marchas en capitales de provincia y pequeñas localidades de todo el país, con convocatorias en las que llamaba a emular las movilizaciones de los 'chalecos amarillos' de Francia.

Otras miles de personas se han manifestado en las tres capitales vascas en defensa de las pensiones y han advertido de que la falta de acuerdo en las negociaciones presupuestarias ha representado una "oportunidad perdida para mejorar las condiciones de vida de miles de personas, muchas de ellas pensionistas".

También en Pamplona, una manifestación compuesta por 1.500 personas, según la Policía Municipal y 800 según la delegación del Gobierno, ha reclamado unas pensiones "dignas", así como la desaparición del factor de sostenibilidad.

Por su parte, los pensionistas riojanos han vuelto a salir a la calle para exigir que "gobierne quien gobierne, las pensiones se defiendan", en una manifestación que ha comenzado pasadas las 19.00 horas desde la Glorieta del Doctor Zubía.