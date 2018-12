Aléxis Sánchez realizó un acto solidario visitando a un grupo de niños pertenecientes a la aldea infantil "Los amigos" en Peñaflor, con quienes compartió sus experiencias a base de consejos y llevó regalos a los pequeños.

El jugador del Manchester United y los pequeños entablaron una conversación, la cuál fue transmitida en la cuenta oficial "Niño Maravilla" en Instagram y en la que el futbolista chileno vivió un momento incómodo tras una pregunta de un niño.

Alexis estaba explicando cómo deben comportarse y fue consultado sobre lo que se debe hacer para llegar a ser un futbolista profesional y ejemplar. El atacante no dudó en despejar la incógnita. "Hay que estudiar, no fumar, no tomar", afirmó el futbolista chileno. De inmediato, uno de los niños replicó: "¿y cómo el Arturo (Vidal)?".

La inocente pregunta hizo estallar de risa a todos los presentes y el chileno visiblemente sorprendido justificó a su compañero de selección. "Ya está grande para hacer ese tipo de cosas", concluyó.

Niño: "Y como Arturo Vidal" 😁🤦‍♂️ pic.twitter.com/J31fZ7ZuVi — Diego Bastarrica (@Bastarrica) 14 de diciembre de 2018