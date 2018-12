Descubre si eres uno de los afectados por el último fallo de seguridad de Facebook

La red social Facebook admitía el pasado viernes un nuevo error de seguridad que podría haber comprometido los datos de más de 6,8 millones de personas. Un fallo, relacionado con la API de fotos de Facebook, que otorgó a más de 1.500 aplicaciones de terceros la posibilidad de acceder instantáneas a las que normalmente no podría.

Un fallo de Facebook deja al descubierto fotos de casi 7 millones de usuarios “Facebook ha apuntado que algunas aplicaciones de terceros podrían haber tenido a esas fotos durante 12 días

Por norma general, las aplicaciones de terceros tan solo tienen acceso a las fotografías que subes a tu muro. Sin embargo, entre el 13 de septiembre y el 25 de septiembre, los cerca de 900 desarrolladores involucrados en este error también pudieron acceder al contenido compartido a través de las 'Historias efímeras' de Facebook.

Una nueva brecha de seguridad



Una brecha de seguridad que se une a una serie de problemas relacionados con la privacidad que ha sufrido la compañía a lo largo del último año. Desde el escándalo de datos de Cambridge Analytica, que comprometía los datos de 87 millones de personas el pasado mes de abril, hasta otras filtraciones como las registradas por la propia compañía en mayo y en octubre.

A través de un nuevo comunicado, la compañía ha explicado en qué consiste este nuevo error y ha pedido perdón a los millones de usuarios que han visto comprometida su seguridad debido a este fallo: "Lamentamos lo ocurrido y ya estamos pidiendo a los desarrolladores que eliminen las fotos. De este modo, podrán obtener acceso al conjunto de imágenes que se habrían compartido de forma regular".

Descubre si eres uno de los afectados

A continuación, la empresa ofrece una herramienta (a la que tendrás que conectarte a través de tu cuenta de Facebook) mediante la que podrás descubrir si eres uno de los afectados por el fallo de seguridad: "Te recomendamos que inicies sesión en las aplicaciones en las que hayas compartido fotos de Facebook para comprobar a cuáles han tenido acceso".

Cuando hayas iniciado tu sesión, la compañía te revelará en cuestión de segundos si eres uno de los afectados por el fallo de seguridad. Si eres uno de ellos, Facebook te ofrecerá instrucciones para saber qué hacer. En caso de que te hayas salvado, la plataforma te explicará que tu cuenta no se ha visto afectada por este error: "Tu cuenta de Facebook no se ha visto afectada por este problema y las aplicaciones que usas no han tenido acceso a tus otras fotos".