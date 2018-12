Los memes del sorteo de la Champions

#SorteoChampions



🇪🇸 Atlético VS Juventus 🇮🇹

🇫🇷 O. Lyon VS Barça 🇪🇸

🇳🇱 Ajax VS R. Madrid 🇪🇸

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 M. United VS PSG 🇫🇷

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool VS Bayern 🇩🇪

🇩🇪 Schalke VS M. City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham VS Borussia 🇩🇪

🇮🇹 Roma VS Oporto 🇵🇹 pic.twitter.com/5ywOgIRtui