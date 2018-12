Simeone da por seguro que entrenará al Inter de Milán en el futuro

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha concedido una entrevista para Radio Anchi'o en la que ha repasado la actualidad del conjunto colchonero y ha hablado sobre su futuro. A pesar de que tiene un año más de contrato con el equipo rojiblanco, el técnico argentino ha comentado su posible llegada al banquillo del Inter de Milán.

"Creo que he sido muy claro, 2000 veces lo he dicho, sobre mi retorno al Inter. No hay necesidad de decirlo una más. Seguramente sucederá", ha confirmado Simeone sobre la posibilidad de entrenar en un futuro al conjunto italiano. Actualmente, Simeone tiene un año más de contrato con el Atlético y se muestra tranquilo. "Yo sigo adelante día a día con tranquilidad, me queda un año de contrato y estamos trabajando muy bien", afirma.

Acerca del estilo que ha implantado en el conjunto rojiblanco desde su llegada, el técnico argentino afirma que "espero continuar en la misma línea, la misma en la que venimos trabajando desde hace 12 o 13 años. El estilo te lo da el club. Los clubes tienen una historia detrás que nosotros tenemos que respetar. Inter, Juventus, Athletic de Bilbao, Barcelona... tienen una personalidad como club. Después son los jugadores de una plantilla los que te encaminan hacia un cierto estilo. Ellos son los que te llevan, no el entrenador"