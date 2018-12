El Barça multiplica per sis els ingressos comercials de l'Olympique de Lió

La temporada 2016-2017 l´Olympique de Lió va ingressar 55 milions en concepte de màrqueting contra els 328 que va ingressar el Barça.

Així consta en les dades presentades pel professor Gay de Liébana al Col.legi d´Economistes el passat 4 de novembre.

Els ingressos del Barça, 649, també es disparen en relació amb els del club francés, 198. El Barça amb 178 milions també dobla els ingressos televisius.

En canvi és prou elevat el deute de l´Olympique, de 365 milions, sobretot perqué ha optat per construir un estadi propi que ells financien.

El club de Jean-Michel Aulas

Aulas és el màxim accionista del club, amb un 80% aproximadament de la propietat, que completa amb l´altre 20% un grup xinés. Es un club sanejat que cotitza a borsa i que presenta informes molt acurats.

Per bé que és el Lille el segon classificat es pot dir que l´Olympique de Lió és el segon més potent després del PSG.

Es un club consistent i regular pel que fa a la presència a Europa, a pesar que l´Olympique de Marsella el pugui superar en fans i presència mediática. L´Olympique de Marsella es beneficia per la repercussió del rol d´anticapitalitat que juga en relació al PSG.

L´Olympique de Lió encara és una marca molt local en comparació amb el Barça, una marca que encara no ha explotat i que a pesar de la seva presència regular en la competició europea encara és molt lluny de la projecció que han assolit clubs que hi són de fa menys temps com el City.