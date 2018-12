Rabiot no renovará y el PSG lo dejará en el banquillo toda la temporada

Giro en los acontecimientos en el futuro de Adrien Rabiot. Después de que el pasado verano ya se especulase sobre una posible salida de París, el director deportivo del PSG, Antero Henrique, ha confirmado en una entrevista para Yahoo Sport Francia que el belga no renovará y "esto tendrá una consecuencia muy clara: estará en el banquillo por un tiempo indeterminado".

"En este momento no. Es una decisión que ha tomado el club después de una reunión que he tenido con el jugador. Rabiot me informó que no firmaría el contrato y que quería irse del PSG libre a final de temporada, cuando termina su contrato. Para el jugador, esto tendrá una consecuencia muy clara: estará en el banquillo por un tiempo indeterminado", ha dicho el director deportivo del club parisino sobre el futbolista.

Parece que todos los caminos conducen a Barcelona para el centrocampista, pero en medio tendrá un difícil tramo de tener que aguantar hasta junio para salir libre. No obstante, y a pesar del silencio que ha querido mantener Henrique sobre el tema, las informaciones de Yahoo apuntan a que no se descarta la salida del jugador en la ventana invernal y así intentar llevarse algo por él.

En representación del club, el director deportivo ha querido destacar que se sienten "engañados" por parte del propio Rabiot y sus representantes, ya que habían hablado de condiciones para que se quedara en Francia.

"Parece que el jugador y su representante nos han engañado durante varios meses. Esta situación es una falta de respeto tanto para el club como los aficionados. Sobre todo viniendo de un jugador que ha jugado con nuestros colores desde la cantera hasta el equipo primero. Un jugador que siempre ha recibido el apoyo total del club", concluyó.