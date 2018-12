'45 revoluciones': la serie que surgió tras una reflexión sobre 'Tiempos de guerra'

Antena 3 ya tiene más o menos cerrado su calendario de estrenos para este 2019. En entretenimiento, 'La Voz' será su gran baza, mientras que en ficción tiene en cartera varios títulos que verán la luz a lo largo de todo el curso. Entre los proyectos que llegarán próximamente al prime time de la cadena se encuentra '45 revoluciones', la primera serie original con capítulos de 50 minutos y la nueva apuesta que nace de la alianza entre A3 y Bambú Producciones tras un historial de éxitos, como 'Gran Hotel', 'Velvet' o la más reciente 'Fariña'.

En este caso no hay galerías de moda de por medio y tampoco una historia de narcotráfico. La cadena tiene la clara intención de innovar y ofrecer a su público una serie que marque tendencia y se diferencie del resto de ofertas de la competencia, pero también de las propias producciones que forman parte de su catálogo.

Con '45 revoluciones', Antena 3 apuesta por un drama ambientado en los años 60 que gira en torno al nacimiento de una discográfica y tres personajes que lucharán por cumplir sus sueños dentro de la anquilosada y compleja industria musical.

"Nos apetecía mucho hacer una serie que hablase de música", empieza Sonia Martínez, directora de Ficción de Atresmedia, en la presentación de esta ficción en el Festival MiM Series. "Hemos conseguido hacer lo que todos teníamos en la cabeza: hacer una serie de música con personajes muy fuertes y. a la vez, hacer una serie enmarcada en una época determinada y que queríamos reconstruir, que es el nacimiento del pop español, pero que también fuese muy contemporánea en los temas que toca".

Y para todos aquellos que piensan que '45 revoluciones' tiene mucho que ver con 'Vinyl', la serie musical de HBO que fue cancelada tras una sola temporada, los responsables de esta ficción se desmarcan completamente de aquel proyecto: "No tenemos nada que ver con 'Vinyl', ni en trama ni en estilo visual. 'Vinyl' era más clásica e iba dirigida a un tipo de público distinto", asegura Ramón Campos, productor ejecutivo de Bambú.

"Con '45 revoluciones' damos un puñetazo en la historia, pero también en la parte visual"

Lo que los espectadores verán en '45 revoluciones' dista mucho del primer boceto que la productora presentó a Antena 3. "Estábamos grabando 'Tiempos de guerra' cuando le hicimos la primera propuesta a la cadena. Esa primera versión contaba la historia de la irrupción del pop-rock en una época en la que no había grupos de chicas y entonces surgía la primera banda femenina", explica Campos. "Sin embargo, en ese momento Bambú entra en un periodo de reflexión sobre lo que tenemos que hacer en la ficción española. Nosotros hemos originado las series de chicas, llevándolas por diferentes épocas. Entonces nos dimos cuenta que con '45 revoluciones' nos íbamos a acabar repitiendo, aunque no quisiéramos".

Además, el también creador de '45 revoluciones' apunta que hicieron una segunda reflexión a raíz de 'Tiempos de guerra': "Era una serie formalmente elegante, una serie modélica, pero llegamos el día del estreno y no convocamos a más de 2,7 millones de espectadores. Nos pareció poco".

Y añade: "Entonces pensamos que si con la promoción de la serie no habíamos atraído más público era porque había algo formal en lo que nos habíamos equivocado. Nos habíamos quedado cortos. La audiencia, cuando veía los adelantos, sentía que 'Tiempos de guerra' no era lo suficientemente atractiva como para verla. Fue entonces cuando empezamos a trabajar en el diseño audiovisual de '45 revoluciones' y decidimos contar una serie de época en España de una manera que no se hubiera contado nunca. Dar un puñetazo en la historia, pero también en la parte visual".

La música, el latemotiv de '45 revoluciones'

La música es la razón de ser de '45 revoluciones' y, lógicamente, tiene, sin ser un musical, un desarrollo muy importante en la historia. Sin embargo, los mandamases de este proyecto tomaron una decisión con la que diferenciarse del resto y, además, atraer al target más juvenil a una ficción de época. "Tomamos la decisión de cantar temas actuales llevados a los 60", afirma Ramón Campos. "Tenemos también algún tema original, pero para nosotros era importante que la seña de identidad de '45 revoluciones' fuera adaptar los temas más actuales y que convivieran con la música de aquel entonces".

Hey, Soul Sister" (Train), "Let Her Go" (Passenger), "Bad Romance" (Lady Gaga) son algunos de los temas que sonarán en '45 revoluciones'.

"Queremos que si un joven de 2018 pasa por delante de la tele y ve a Carlos Cuevas cantando una canción de Lady Gaga, diga: 'hostia, pero si esto lo escucho yo'. Que los más jóvenes se sientan partícipes y puedan tararear lo que están escuchando", apunta Sonia Martínez.

Sinopsis oficial de 45 revoluciones

En los años 60 llegó a España un nuevo género musical que ya empezaba a revolucionar el mundo: el pop. Maribel Campoy (Guiomar Puerta), una joven de 19 años, formada en el Conservatorio de Música, se verá al frente de un nuevo sello musical que va a cambiar las reglas del juego.

Junto a su jefe, Guillermo Rojas (Iván Marcos) y Roberto (Carlos Cuevas), un joven cantante descubierto entre los escenarios de las Matinales del Circo Price, ‘45 Revoluciones’ dará luz a una nueva forma de entender el panorama musical.

Tres personajes que se verán envueltos en un triángulo amoroso dentro de una época y un marco social donde la policía cargaba contra todos aquellos que pretendían revolucionar el país.

Guiomar Puerta, Carlos Cuevas e Iván Marcos encabezan este reparto en el que también está Israel Elejalde, Vito Sanz, Luis Larrodera, Carmen Gutiérrez, Pere Ponce, Marina San José, Diana Gómez, Eudald Font, Silvana Navas… entre otros.