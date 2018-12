Mediaset se hace con los derechos de 'The Cry', el último pelotazo de la BBC

Mediaset España ha adquirido los derechos de emisión en abierto de 'The Cry', un thriller psicológico de cuatro entregas que durante su emisión en la cadena británica BBC One ha mantenido en vilo a una media de 5 millones de espectadores.

Ningún ser humano nace con el instinto paternal y las madres no son perfectas: ésta es la doble premisa sobre la que se asienta esta exitosa adaptación televisiva de la novela homónima de la escritora y guionista australiana Helen Fitzgerald.

La actriz británica Jenna Coleman ('Doctor Who') protagoniza junto al australiano Ewen Leslie ('Top of the Lake') esta miniserie dirigida por el reputado director de televisión australiano Glendyn Ivin ('Safe Harbour') y con guion de Jacqueline Perske ('Love My Way').

La misteriosa desaparición de un bebé de cuatro meses en una carretera solitaria de Australia desencadena una angustiosa búsqueda y una pormenorizada investigación policial que situará en el punto de mira a los padres del pequeño. La maternidad, la culpa, el debate social promovido por los medios de comunicación, diversas líneas temporales y giros inesperados de guion al final de cada episodio articulan el eje narrativo de la ficción.

'The Cry', un hit de audiencia en Reino Unido

Esta coproducción británico-australiana, producida por Synchronicity Films y rodada en diversas localizaciones de Australia y Escocia, se estrenó con gran éxito el pasado 30 de septiembre en la cadena BBC One, congregando a 5,7 millones de espectadores. Durante cuatro semanas consecutivas, las turbadoras y sorprendentes tramas de 'The Cry' conquistaron a la audiencia británica en el prime time dominical, llevando a la ficción a erigirse en una de las miniseries de BBC más exitosas de los últimos años.

Tras su exitoso debut en Reino Unido, la miniserie ha sido vendida a una veintena de países, entre los que figuran Estados Unidos, Francia, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda, Canadá e Israel, entre otros territorios.

¿De qué va 'The Cry'?

Meses después de que Joanna (Jenna Coleman), una inteligente y frágil profesora de Primaria escocesa dé a luz a su primer hijo, Noah, fruto de su relación sentimental con Alistair (Ewen Leslie), un brillante y carismático político australiano, el matrimonio decide viajar a Australia.

En su país natal, él tratará de recuperar la custodia de su hija adolescente Chloe (Markella Kavanagh), que vive con Alexandra (Asher Keddie), su primera mujer, desde hace varios años. Mientras la pareja se dirige a la ciudad de Geelong, Noah desaparece en extrañas circunstancias. A raíz del trágico suceso, ambos se verán inmersos en el ojo de un huracán mediático, en el que su capacidad como padres será cuestionada y su relación de pareja comenzará a desintegrarse.