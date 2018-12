La Justicia absuelve al youtuber Dalas Review de abusar de una menor

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver al youtuber Daniel José Santomé, Dalas Review, de abusar sexualmente de una menor de edad en el parque del Retiro de Madrid. Los jueces entienden que faltan pruebas para condenarle aunque califican de "simplista hipótesis exculpatoria" la teoría del acusado, que señaló en el juicio que todo era una conspiración contra él de sus fans.

La sentencia, todavía recurrible, de la Audiencia Provincial de Madrid declara probado que el youtuber, que acumula más de ocho millones de seguidores en su perfil, entabló contactó con una niña de 13 años, llegando a enviarle una foto "con el torso desnudo" que ya había hecho pública tiempo atrás, pidiéndole a ella "alguna fotografía suya" - aunque "no hubo una petición de fotos desnuda" - y sin declarar probado que tiempo después abusase de ella en el parque del Retiro.

Sobre el relato de la denunciante, la Audiencia reconoce que "ha mantenido la misma versión en todas las declaraciones" pero también que no ha aportado "muchos detalles". No hay pruebas de los abusos que denuncia pero, dice la sentencia, "no creemos que la declaración de la menor forme parte de un complot concertado con la que fuera novia del acusado" y otras dos chicas, como sostuvo Santomé dentro y fuera de la sala.

Las magistradas explican que no hay pruebas que demuestren los abusos denunciados por la joven, pero también que la versión exculpatoria del youtuber está alejada de la solidez: "Tampoco deviene sencillo admitir la simplista hipótesis exculpatoria del acusado de que todo es un conspiración ideada" por su ex, "estamos muy lejos también de poder tener por acreditada esa explicación. Hay también cosas que no cuadran", dicen.

Dalas Review durante el juicio / Marta Fernández Jara (Europa Press)

La sentencia de la Audiencia Provincial todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Madrid por la Fiscalía, única acusación del caso, que llegó a hacer definitiva en el juicio su petición de cinco años de cárcel contra él.