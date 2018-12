Sombras, complot y testimonios frívolos: las claves de la absolución de Dalas Review

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver a Daniel José Santomé, el joven youtuber conocido como 'Dalas Review' que acumula más de ocho millones de seguidores en su canal de YouTube. La sentencia, que todavía es recurrible, razona sobre la falta de pruebas en la acusación por abusos pero también sobre la inexistencia de un complot contra él, tal y como denunció dentro y fuera del juicio.

No hay pruebas

La sentencia deja bien claro desde el principio que no hay pruebas que demuestren que abusó de una de sus fans en el Retiro de Madrid, y tampoco de que mantuviese conversaciones sexuales con ella a través de internet. Destacan la "ausencia de detalles" en la versión de la denunciante y concluyen que "no existe la menor corroboración de los hechos" denunciados. El conjunto de contradicciones y puntos oscuros en la acusación "arroja muchas sombras sobre la realidad de los hechos", concluye la sentencia.

El complot inexistente

No hay pruebas que demuestren que Dalas Review abusase de una de sus fans en el parque del Retiro de Madrid, pero tampoco de que todo fuese un complot contra él, como denunció dentro y fuera de la sala el día del juicio. "Sinceramente no creemos que la declaración de la menor forme parte de un complot concertado con la que fue novia del acusado y con las otras dos chicas". dice la sentencia. "Esa manifestación solo es un recurso de defensa, legítimo pero que no compartimos", concluyen.

"Claro interés y enemistad"

Descartada la conspiración que denunciaba el youtuber ahora absuelto, los jueces abordan la validez de los testimonios de la expareja de Santomé y de varias jóvenes que también testificaron en el juicio. De una de las testigos destaca su testimonio "impreciso y frívolo, poco coherente y con contradicciones", y de María Rubio 'Miare', expareja del youtuber, resta valor a su testimonio "por su claro interés y enemistad con el acusado". Su "indisposición actual hacia el acusado es incuestionable" y eso, según la sentencia, rebaja la validez de su testimonio.

La "simplista" versión de Dalas



La Justicia no otorga credibilidad suficiente a la versión de la denunciante, pero aseguran que tampoco es fácil creer la versión ofercida por el youtuber para negar los hechos alegando que todo ha sido una conspiración contra él. "Estamos muy lejos también de poder tener por acreditada esa explicación. Hay también cosas que no cuadran", dicen las magistradas.

Explican, llegadas a ese punto, que eligen "entre dos versiones que ninguna de ellas se presenta como segura" y que optan por absolverle, eligiendo el camino "que proporciona la seguridad de que ningún inocente será condenado aunque sea a costa de asumir el riesgo de impunidad de infracciones muy graves" hablando incluso de una "base probatoria sólida que aquí se echa en falta".

Las fotos de Dalas

El youtuber queda absuelto del delito de abusos sexuales y también del de ciberacoso sexual infantil que le imputaba la Fiscalía, al entender que no mantuvo conversaciones de contenido sexual con la niña ni tampoco le envió ni le pidió fotos de carácter privado. Él envió a la joven una foto suya con el torso desnudo - que ya habia difundido antes públicamente - y le pidió a ella que le enviase alguna, pero "no hubo una petición de fotos desnuda" según la sentencia.

Para los jueces, la acusación de este delito parte de "una interpretación que la denunciante hace con el tiempo" como reconoció ella misma.

¿Punto final?

La absolución de Dalas Review supone el final de la primera instancia penal del caso, por lo que no tiene por qué suponer el punto final de la tramitación: la Fiscalía, que tal y como reveló El Confidencial en un primer momento pidió cinco años de cárcel contra él, puede decidir recurrir la absolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en los próximos diez días. Es la única opción de prolongar el caso ya que la víctima no está personada en el proceso como acusación particular ni existen acusaciones populares.