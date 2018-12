Sánchez convoca a los barones antes de verse con Torra

Pedro Sánchez va a hacer a partir de este martes una ronda de reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos del PSOE antes de la posible reunión con Quim Torra, el próximo viernes, y en un momento en el que, sobre todo, los responsables autonómicos de Castilla-La Mancha y Aragón se han distanciado en público de la posición y la estrategia del Gobierno sobre Cataluña.

Según confirman a la Cadena SER distintas fuentes socialistas, los primeros en pasar por la Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno son los presidentes de la Comunidad Valenciana y Extremadura, Ximo Puig y Guillermo Fernández Vara, respectivamente. Por ahora, no está convocada Susana Díaz, que está en funciones y cuya salida de la Junta de Andalucía dio casi por descontada Pedro Sánchez en sus conversaciones informales con periodistas en la Moncloa, el lunes, durante la tradicional copa de Navidad.

Intentó además el presidente desvincular el ascenso de Ciudadanos y Vox en Andalucía del panorama nacional y de su acercamiento a los independendistas: Sánchez no cree que la crisis catalana haya sido determinante. Esta opinión no la comparten, a priori, algunos presidentes con los que se va a reunir estos días, que temen además la negociación de los Presupuestos con los independentistas en plena precampaña de las municipales y autonómicas.

Por lo pronto, la idea de Pedro Sánchez es intentar sacar las cuentas adelante y llegar a 2020. A pesar del no reiterado en público de los grupos nacionalistas, el Gobierno no descarta poder aprobar los Presupuestos: creen que ERC y PdCat pueden impedir que prosperen las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos a las cuentas que ultima el Ministerio de Hacienda para llevar al Congreso antes de que termine el mes de enero.

¿En qué basan esta hipótesis? Sobre todo en que los partidos catalanes no quieren ir a unas elecciones adelantadas que se dan por seguras si no se aprueban los Presupuestos. Es una obviedad pero hasta ahora Pedro Sánchez no lo admitía con total claridad. Ahora lo da por hecho, pero no aclara cuál es la fecha que prefiere para el adelanto. Será tema de conversación con los presidentes autonómicos con toda seguridad porque, mayoritariamente, no están de acuerdo con un superdomingo, el 26 de mayo, en el que el conjunto del PSOE se mida en las urnas en unas elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas. Ésta es la opción que manejan como más probable algunos miembros de la dirección federal y del Gobierno socialista.