La astronomía que derriba barreras

La coordinadora de divulgación para España de la Unión Astronómica Internacional, Amelia Ortiz-Gil, pronunciará esta tarde una charla bajo el título 'Astronomía accesible, o no me chilles que no te veo'. Será a las siete y media de la tarde en el Planetario de la Casa de las Ciencias.

La iniciativa pretende demostrar que hay fórmulas para que la astronomía sea accesible para todo tipo de personas, incluidas aquellas con diversidad funcional. Sobre este ponencia ha hablado hoy Teba Chacón con la vicepresidenta de la Agrupación Astronómica Ío. Y por eso el cielo ha sido hoy el protagonista de A Vivir A Coruña.