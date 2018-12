Spes mundi

Hoy, se celebra el día de la Esperanza, o de la Expectación del parto, justo a una semana de la Navidad. Esa tradicional y familiar fiesta que algunos de continuo pretenden desacralizar, llamándola del solsticio de invierno, como si pudieran acabar con tantos años de tradición con solo repetirlo cansina y machaconamente. Y más en nuestra ciudad, que ya saben ustedes cómo se vive…

Pero es justo también hacer autocrítica porque sinceramente creo que nuestras cofradías están coadyuvando, en cierta medida, a esa pérdida del componente sagrado que debe presidir esta celebración. Al igual que pasa en demasiadas ocasiones en nuestra Semana Santa, que parece más importante lo que va debajo o detrás de los pasos, que lo que va encima ... en este tiempo de Navidad echo en falta que los cofrades recuperen y reivindiquen en sus quehaceres diarios la centralidad de Jesús, nacido en un humilde pesebre.

Últimamente nuestras navidades se limitan a colectas de alimentos, donativos y juguetes, que siempre serán pocas…; y a montar unas barras con la excusa de la ‘zambomba’, contribuyendo así a seguir trivializando lo nuestro.

Antes de escribir esta reflexión he repasado las noticias de este mes de diciembre de nuestras hermandades y aunque por supuesto no pierdo la esperanza, echo en falta lo que el bueno de Manolo Jaén denunciaba días atrás en una de sus redes sociales. Que no se nos olvide: que celebramos el misterio de quien siendo Niño, débil e indefenso, es capaz de transformar con su mensaje de amor a todo el mundo. ¡Que pasen unas felices y santas Navidades!