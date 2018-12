Repetir triunfo, objetivo del Xerez DFC en Sevilla

Cerrar el año con dos victorias, ese es el objetivo del Xerez DFC esta semana, sumar seis puntos y disfrutar de una semana de vacaciones antes de volver al trabajo, porque ese es el incentivo del entrenador a su plantilla.

El primero de los encuentros les medirá al Sevilla C de Paco Peña este jueves a partir de las cuatro de la tarde y el segundo, el domingo frente al Gerena. Pero el más inmediato será el que se jugará en la ciudad deportiva sevillista, encuentro que se pierden Juan Gómez y Jorge Herrero por lesión, pero el entrenador recupera a Joaqui y Bello, que no pudieron estar ante el Écija en Chapín.

Pepe Masegosa es consciente de la importancia de sacar dos resultados positivos para despedir el año y avisa de que la mejor forma de rebajar la euforia es que venga un nuevo partido inmediatamente. "Ahí es donde uno toma conciencia de lo rápido que va esto y de lo efímero de las victorias y las derrotas. Hemos preparado el partido lo mejor posible y trataremos de sacar un once con capacidad para sacar adelante el encuentro".

Masegosa confesaba que para el choque del jueves se planta hacer cambios en el once, aunque reconoce que los jugadores que están entrando desde el banquillo están sabiendo responder a las expectativas que requieren los partidos. "Todos tienen que participar, se tienen que sentir importantes y en algún momento deben ser determinantes. Esto va a pasar, es una liga de 42 partidos y mis jugadores deben mentalizarse en que no hay nadie que no se sienta partícipe, independientemente de que juegue más o menos".

En la primera jornada de liga, el Xerez no pudo estrenarse con victoria frente al Sevilla C, un equipo que no terminado de despegar. "Me sorprende que estén tan abajo, pero en esta categoría hay un grupo de equipos que le pueden quitar puntos a todos". En cuanto al partido, el técnico xerecista espera un encuentro con mucho ritmo. "Una de sus grandes virtudes es que pueden repetir esfuerzos de manera continua y son capaces de jugar cada pocos días en condiciones óptimas. Va a ser un equipo muy atrevido".