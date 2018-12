"Es un orgullo jugar en un equipo como el Xerez CD"

El extremo sanluqueño de 24 años, Adri Romero, que ya ha jugado dos partidos con la camiseta del Xerez CD, ha sido presentado este jueves como nuevo futbolista azulino.

El jugador xerecista, que llega procedente del CD Cabecense y la pasada temporada militó en el CD Guadalcacín, se mostró “muy contento” de formar parte del equipo que entrena Antonio Montero `Nene´, “el Xerez CD tiene mucha solera, mucha historia, además conocía a varios compañeros con los que he coincidido en el Sanluqueño como Dani Jurado, Carrión o Fran. Por eso no he dudado en venir y llegamos a un acuerdo rápidamente. Es una oportunidad muy buena, soy un jugador joven y puedo aportar bastante al equipo“.

Adri destacó la labor que el entrenador malagueño está realizando al frente del equipo, "nos dice las cosas a la cara, nos da confianza a todos, sobre todo a los jóvenes. Nos dice que lo intentemos, que hagamos cosas”.

El sanluqueño cree que hay que sumar ya de tres en tres y lamentaba que hasta ahora, no había visto a ningún equipo superior al Xerez CD, "ante el Algeciras fuimos superiores y merecimos más. En Córdoba quizás nos faltó esa pizca de suerte. Si en la segunda vuelta, tenemos más suerte de cara al gol, seguramente nos enganchemos a los puestos de arriba”.

Quedan dos partidos para acabar el año, los dos como locales, ante el Ciudad de Lucena y el Coria. “Cuiando sumemos algunas victotorias se verán las cosas de otro color. Nosotros vamos partido a partido, pero ya tenemos que sumar de tres. Estamos haciendo las cosas bien y siguiendo así, en esta línea, llegarán buenos resultados, que es lo que todos esperamos".