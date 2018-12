"Todo cambiará cuando ganemos dos partidos seguidos"

Nene Montero espera poder “sumar ya de tres en tres”, porque a su equipo le hace falta ganar , “hemos hecho un derroche de esfuerzo tremendo en cuatro semanas para conseguir cuatro puntos y decepciona el trabajo tan grande para conseguir tan poco botín y a mí me dejan un sabor de boca poco agradable”, lamenta ante los periodistas.

El Xerez CD se enfrentará el domingo en La Granja, a partir de las cinco de la tarde, al Ciudad de Lucena, “un equipo rápido que tiene una transición rápida, no le podemos discutir la posesión de balón, pero nosotros tenemos que ser profundos en nuestro juego, amarrar bien atrás, su entrenador conoce bien al equipo y respetando todos los informes que recibo de ellos, tenemos la obligación de ganarles, todos tenemos puntos débiles y hay que buscar los del Ciudad de Lucena”.

El preparador malagueño espera ya sumar de tres en tres, “porque un punto sirve de poco estando todavía ahí abajo, hay que ganar dos partidos seguidos y cuando eso ocurra este equipo jugará más tranquilo. El argumento defensivo ya lo tenemos, no hay que encerrarse bajo los tres palos, estamos defendiendo bien y a 25 metros de la portería, nos hace falta la recompensa del gol, somos muy generosos con el esfuerzo, pero todavía estamos abajo”.

Nene Montero podrá contar para el domingo con Asier Alonso y Samuel Ayala, los dos últimos refuerzos que han llegado al equipo, ya tienen la ficha cursada y podrían debutar en La Granja. Además, el entrenador malagueño está esperando la llegada de “un jugador de banda, que ya lo tenemos mirado y podría estar cerca de cerrarse”.

Por último, el entrenador no tuvo reparos en mandar un mensaje a los rectores del club, en especial a su “amigo” Luís Oliver, reforzando el mensaje que ya lanzó tras el partido ante el Algeciras, “ese día algunos me entendieron mal, yo dije estas palabras: si a este equipo, cómo compite, cómo trabaja y lo unido que está, se le dan tres refuerzos y se le da cariño por parte de la entidad, y vuelvo a repetir la misma frase: por parte de la entidad, y se le paga regularmente durante todo el año, como a todos los equipos, de este equipo se sacan muchas cosas buenas y al final ya veríamos dónde estamos. Seguro que estábamos en puestos muy cercanos a arriba".

Añadía el técnico malagueño que "esas son las palabras que dije hace poco y alguien se molestó. Yo no estoy diciendo que no cobren, estoy diciendo que cuando en un equipo hay estabilidad durante todo el año en el aspecto económico eso es muy importante, pero eso no es decir que no cobren, cuando tenga que decir que no cobran lo voy a decir, pero hasta ahora no lo he dicho", concluyó.