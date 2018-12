En la previa al partido contra el Alavés, Asier Garitano, entrenador de la Real Sociedad, ha restado importancia al castigo a Januzaj de la pasada jornada; ha descartado a Zaldua, y ha confirmado que Aritz Elustondo podrá jugar mañana contra el Alavés y que después de las navidades, en enero, espera poder convocar de nuevo para un partido a Luca Sangalli, superado el ictus que sufrio en octubre.

-Sangalli vuelve con el grupo. "Después de estas noticias malas de resultados ver a Luca con nosotros es muy positivo para todos, pero el lleva su proceso de recuperación y hay que ir con tranquilidad y paciencia, para esta jornada seguro que no va a estar y tras el parón de navidad veremos qué sensaciones tiene él para que pueda ir incorporándose".

-Pide tranquilidad. "Es fútbol y no deja ser un juego. Lo hemos hecho bien este último mes, pero necesitas acierto y eso nos ha perjudicado, hay que tener la cabeza tranquila y no ponerse nervioso, y no tener agobio, porque eso no te lleva a nada. Cabeza fría y ver las cosas que hemos hecho bien y seguir insistiendo".

-Sin presión en Anoeta. "Los números son los que son y no son los que nos gustaría, pero no creo que el equipo sienta presión por jugar en casa, porque las sensaciones no son malas cuando estamos compitiendo".

-Castigo a Januzaj. "Fue un tema de equipo, yo no hago ningún castigo. No hay ningún problema con Januzaj. Está todo solucionado. Son cosas de equipo, nada más".

-Mejorar en las áreas. "Lo que nos ha faltado hasta ahora ha sido precisamente la efectividad y marcar goles porque generar nuestras ocasiones lo hemos hecho".

-Barrenetxea. "Mi idea es que vaya entrando en la dinámica del primer equipo, tiene condiciones y está bien, siempre tienes la duda de qué hará en Primera, pero la respuesta de esos jugadores hasta la fecha ha sido buena y espero que cuando juegue también sea buena. Lo único que puedo decir es que las sensaciones en el día a día son buenas. Y siempre tienes la duda de si las mantendrá en un partido en Primera".

-Alavés. “El fútbol del Alavés es muy directo y rápido, de pocos toques en su campo y llegan rápidos a las áreas para generar situaciones de centros. Equipo competitivo y fuerte. Y esperamos un partido en esta línea".

-Partido intenso. “El inicio de juego es un equipo que aprieta alto para obligarte a esa segunda jugada que es donde ellos se sienten más cómodos y luego salir rápido a la contra, que nos quieran apretar alto en único y luego se quieran replegar un poco más en bloque medio".

-Cómo lleva la mala racha. "No te gusta. Intento pensar que va a acabar pronto, intento llevarlo con tranquilidad y ver las cosas buenas con una perspectiva más lejana de la gente para fortalecer eso y seguir insistiendo. Hasta la fecha no creo que me vuelva loco, ni que vaya a hacer cosas extrañas".