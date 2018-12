"No veo al Sevilla como campeón"

El jugador del C.D. Leganés Gerard Gumbau (Campllong, 1994) ha soplado veinticuatro velas recientemente pero habla con el poso de un futbolista veterano. Trabajó con Pablo Machín en el Girona F.C., se dio el lujo de vestir la camiseta del F.C. Barcelona y ahora va adquiriendo galones en el Leganés. El conjunto pepinero recibe (Butarque, domingo, 16:15 horas) y ante el catalán charló con la agencia EFE.







Pregunta: Acaba de cumplir veinticuatro años. Dicen de los futbolistas que maduran antes. ¿A cuánto equivalen los veinticuatro años de un futbolista respecto a los de una persona que no lo es?

Respuesta: Yo personalmente he madurado antes por el fútbol, por circunstancias que ocurren. Pero mis veinticuatro años no los comparo con los de nadie. Para mi madurar es crecer día a día, curtirte de experiencias. El número es un número, no me centro en cuántos años tengo sino en crecer y madurar día a día.

P: ¿Echa de menos poder hacer cosas que hace un chico normal de su edad?

R: Lo echas en falta. Yo que he podido estar hasta los dieciocho años en mi casa, en mi entorno, con mis amigos, con mi familia... poder tener un fin de semana libre para salir con tus amigos sí que lo echas en falta. Pero no te puedes quejar, somos unos privilegiados y hay que saber que hay limitaciones en ese aspecto. Estoy contento con mi trabajo y lo disfruto al máximo cada día.

P: Vive una situación atípica con respecto a las personas de su edad. Hay mucho paro juvenil, mucha precariedad laboral... ¿Cómo se ven todos esos problemas desde su posición?

R: Con mucha naturalidad. Es verdad que hay mucha gente joven a la que le cuesta encontrar trabajo, que a lo mejor no está pasando por buenos momentos. Pero siempre es bueno tener en tu cabeza, en mi caso, un objetivo en tu vida y no rendirte nunca. Ir a por ello. Siempre se puede conseguir. Sea lo que sea cuando uno se propone algo, está interesado y tiene muchas ganas de hacer eso lo puede conseguir siempre.

P: Se miden al Sevilla. ¿Hay sentimiento de revancha después de las semifinales de la Copa del Rey del año pasado?

R: Tenemos ganas. No porque sea el Sevilla sino porque queremos acabar el año haciendo las cosas bien, ganando delante de nuestra afición. Sí que recuerdas que el Sevilla nos privó de hacer historia y de llegar a una final de la Copa del Rey así que tenemos muchas ganas y mucha ilusión de poder regalar una victoria a la afición.

P: ¿Todavía se acuerdan de aquello?

R: Queda un poco lejos pero sí tienes buenos recuerdos. Fue una etapa muy bonita que disfrutamos con todo el equipo. Tuvimos la oportunidad de llegar a la final, no fue así y el fútbol sigue. El año pasado cuando pasó eso nos centramos en la liga y este estamos también vivos en las dos competiciones.

P: Llegó a coincidir con Pablo Machín en el Girona. ¿Qué le parece como entrenador?

R: Es un entrenador que tiene las cosas muy claras. Lleva muchos años implantando este sistema tan famoso ahora con línea de cinco y le está funcionando. Con el Girona ha hecho muy buenas campañas y ahora se ha ido a un grande de LaLiga y lo está haciendo muy bien también. Será por algo. Por su manera de trabajar, por llevar bien a grupo... espero que le siga yendo así de bien.

P: ¿Le sorprende como ha sabido adaptarse a la situación de dirigir a un vestuario como el Sevilla viniendo de uno como el del Girona?

R: Supongo que han tenido que adaptarse él y su cuerpo técnico porque son dos equipos diferentes, no exige lo mismo el Sevilla a nivel deportivo que el Girona. Ha sabido adaptarse a lo que tiene y de momento lo está haciendo muy bien.

P: ¿Ve al Sevilla en condiciones de ganar LaLiga?

R: Sinceramente, no. Creo que estando el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid hay muchísima competencia. Es muy difícil ganar una liga, tienes que ser muy regular durante toda la temporada. Además estar en varias competiciones puede suponer que algunos jugadores se vengan un poco abajo físicamente. El Barcelona y equipos así están mucho más preparados y mucho más curtidos para poder ganar una liga.

P: ¿Cómo pesa mentalmente que, aunque lleven siete partidos seguidos sin perder, todavía no consigan despegarse del descenso?

R: LaLiga está muy igualada. Todos los equipos ganan, todos pierden. No hay equipo favorito, juegues contra quien juegues los partidos son muy complicados y se deciden por pequeños detalles. Es lo bonito del fútbol, tener la capacidad de poder ganar a todos. Si además consigues el resultado que esperas es ya la bomba.

P: Tienen que volver a enfrentarse al Real Madrid en la Copa del Rey. ¿Cómo se lo toman después de eliminarles el año pasado?

R: Está bien poder enfrentarte contra los mejores equipos de LaLiga. Para nosotros va a ser un reto muy importante intentar pasar otra vez contra el Real Madrid. Trabajaremos muy duro para ello, para intentar ponerles las cosas muy difíciles y tener las máximas posibilidades de poder pasar.

Será difícil, supongo que estarán advertidos. Pero nosotros tenemos que trabajar al máximo, tener mucha personalidad en esos partidos. Hay que intentar plantearles un partido muy difícil para tener las mayores opciones de pasar.

P: Es el chico para todo del Leganés. Lo mismo juega de mediocentro que de lateral... ¿cómo convive con eso?

R: A veces un jugador se siente más cómodo en una posición, yo siempre he dicho que me siento más cómodo en el centro del campo porque es mi posición natural. Pero por mis características y mi manera de entender el juego puedo adaptarme a otras situaciones porque cuando me piden algo intento llevarlo al máximo. Intentar adaptarme a otras posiciones me pone en valor a la hora de poder jugar en otros sitios. Siempre intento dar lo máximo y hacerlo lo mejor que puedo.