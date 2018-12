No a las casas de apuestas

Los aficionados de la Real Sociedad han dicho un 'no' rotundo a las casas de apuestas en el club donostiarra. De forma abrumadora. Es el resultado de la consulta del club donostiarra a sus socios y accionistas que ha estado abierta a lo largo de toda la semana. Más de 5.700 votantes han dicho 'NO', de los más de 6.500 participantes en la votación.

Desde las oficinas de Anoeta se propuso a sus socios y accionistas una consulta para saber si querían que el club realista se vinculara o no con ese tipo de empresas, con cualquier tipo de relación comercial, especialmente el patrocinio deportivo, que ahora está muy de actualidad, porque todos los clubes de Primera, menos la Real, tiene firmado un contrato con alguna casa de apuestas. El propio Jokin Aperribay, presidente de la entidad txuri-urdin, lo anunció en la última Junta General de Accionistas.

El resultado ha sido contundente, porque han participado 6.638 socios y accionistas, de los que 5.715 han dicho que 'no' a la relación de la Real con las casas de apuestas. 841 han votado de forma afirmativa, ha habido 73 votos en blanco y 9 votos han sido declarados nulos. De esta forma, la Real no podrá tener un patrocinador de ese tipo de empresas, si es que termina haciendo caso a su masa social. Y eso significa que no podrá acceder a la importante propuesta que tenía encima de la mesa de una casa de apuestas, que le había ofrecido entre 2 y 2,5 millones de euros para figurar en la parte frontal de la camiseta realista como patrocinador principal. No obstante, la participación tampoco ha sido excesivamente elevada, porque han participado 6.600 socios y accionistas de los alrededor de 30.000 que podían votar al tener más de 16 años.