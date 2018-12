El PSOE afirma que la rampa para el botado de embarcaciones de Playa Honda esta inservible

La viceportavoz del PSOE de Cartagena, Alejandra Gutiérrez, ha denunciado que la rampa para el botado de embarcaciones que se instaló hace escasas dos semanas en Playa Honda está absolutamente inservible. Se trata de la primera de las cuatro pasarelas que la Comunidad Autónoma se comprometió a instalar antes del pasado verano y que no habían comenzado a colocarse hasta el 7 de diciembre.

El anuncio de la consejería de Fomento incluía rampas en las varias playas del Mar Menor entre las que se encontraba, además de Playa Honda, Islas Menores, Los Urrutias y Puerto Bello, con el objetivo de que los pescadores y propietarios de embarcaciones de recreo tengan la posibilidad de sacar sus barcos del mar y guardarlos en tierra, erradicando así los fondeos ilegales en la laguna salada.

"Han pasado siete meses hasta que han colocado la primera de las rampas y en tan solo quince días han demostrado ser una auténtica chapuza. No solo no han cumplido con el compromiso al que llegaron con los vecinos del Mar Menor de instalarlas antes del verano sino que cuando lo han hecho no sirven para nada", ha afirmado la viceportavoz.

Estos trabajos están financiados en su mayor parte por fondos europeos FEDER, ya que de los 124.000 euros, la CARM solo ha hecho frente a 25.000 euros en los que se incluye la instalación de las rampas. "Una labor para la que han vuelto a demostrar su incompetencia", ha concluido Gutiérrez.