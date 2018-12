Tino Fernández: "En salidas no deseadas, vamos a poner todas las trabas"

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, ha asegurado este miércoles que el club pondrá "todas las trabas posibles" para evitar la salida de jugadores con los que cuenta el cuerpo técnico.

Ante la posibilidad de que en el mercado invernal lleguen propuestas por futbolistas que están cedidos en la plantilla como el portugués Domingos Duarte y el delantero Carlos Fernández, que han destacado en la primera parte de la temporada, el dirigente indicó que no está dispuesto a dar facilidades.

"Nosotros, en salidas no deseadas, vamos a poner todas las trabas posibles. Primero, no creo que se vaya a producir y segundo, no queremos de ninguna manera que nadie que está siendo más importante en cuanto a minutos, los que están teniendo más protagonismo, salgan del equipo. Nosotros eso no lo contemplamos y pensamos que no va a ser así", aseguró.

En su comparecencia ante los medios de comunicación tras haber acudido a un acto en el Museo de Belas Artes de A Coruña, Fernández también adelantó que no espera "grandes" movimientos en la plantilla.

"Si hay algún cambio puede ser producido más por alguna salida o porque aparezca una oportunidad concreta que consideremos muy interesante para reforzar el equipo, pero yo creo que tenemos un grupo suficiente", declaró.

Se mostró "contento con el grupo" que tiene el Deportivo, tanto por la calidad futbolística como por su comportamiento y precisó que la mejora del equipo debe pasar por un rendimiento mayor.

"Cada uno tiene que dar una versión mejor de la que ha dado hasta la fecha y recuperar algunos jugadores que han tenido menos protagonismo, como el caso de Fede Cartabia por las lesiones y su falta de continuidad. Creo que tenemos un equipo competitivo y que no necesita grandes ajustes", comentó.

Además, avanzó que ,"si se produce alguna salida, puede haber alguna sustitución" en la plantilla, si bien precisó que "en este momento" no hay propuestas para salir del equipo "encima de la mesa" por parte de jugadores con poco protagonismo, como el venezolano Chistian Santos, el argentino Sebastián Dubarbier o el colombiano Didier Moreno.

Balance de 2018

Sobre 2018, admitió que ha sido "triste" por el descenso, aunque el club ya se encuentra afrontando "el siguiente desafío", que es volver a la élite.

Con ese objetivo en mente, el Deportivo despide el año en la cuarta posición de la Segunda División después de haber sufrido la segunda derrota de la temporada ante el Cádiz el pasado sábado (3-0).

"Todos nos quedamos un poco tristes, pero estamos satisfechos. Nuestro reto es colocarnos más arriba de donde estamos. Si podemos quedar campeones, mucho mejor y, en todo caso, luchar por las plazas de ascenso directo", sostuvo.

Recordó que el Deportivo tiene "dos enemigos" este año, "la falta de humildad o creerse más que los demás", algo que él no percibe, y "la ansiedad".

"Yo lo que digo es que tenemos que salirnos de esa historia que dicen los rivales de que somos el mejor equipo. Creo que es más que nada para desestabilizarnos. Nosotros somos un equipo más, que tiene que pelear todos los días a tope, buscar nuestra mejor versión todos los días y con ansia de ganar todos los días", opinó.

"La realidad es que no hemos sido el mejor equipo en ninguna de las jornadas porque nunca hemos estado primeros y hemos estado muy poquitas veces segundos, así que vamos a pelear y encarar el año con ilusión", abundó.

Mientras que en el primer equipo solo prevé algún "pequeño ajuste", en el segundo, el Fabril, que ocupa puestos de descenso a Tercera División, anunció "más movimientos".

