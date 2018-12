Pedro Carrión no se descarta para el partido ante el Coria

Pedro Carrión no está descartado para el partido del jueves ante el Coria, encuentro que se disputará en las instalaciones deportivas de La Granja a partir de las 19.30 horas.

El delantero se tuvo que retirar tras sufrir un esguince de tobillo frente al Ciudad de Lucena en un choque con Molero, portero visitante. Tras quitarse el vendaje compresivo que ha tenido estas últimas 48 horas, el delantero comprobó que la inflamación había bajado bastante y explica en Diario de Jerez que "andando no me molesta mucho pero no es lo mismo que saltar, correr, chutar"

El delantero defiende el trabajo de Nene Montero al frente del equipo, “está consiguiendo que el grupo crea, estamos jugando ya a algo en el que todos creen en lo que tenemos que hacer y al final van llegando resultados, muy poquito a poco, basándose en una solidez defensiva buena, tratando de tener arriba en banda rapidez y desborde, que es lo que nos estaba costando y lo que él ha requerido un poco, está buscando por ahí. Al final, el equipo empieza a conseguir resultados, sobre todo dejar la portería a cero y a poco que estemos acertados arriba se van dando resultados. Supongo que es eso, los equipos tienen que entrar en dinámicas y todo se basa en empezar desde una base e ir cogiendo confianza poquito a poco".