Vaya forma de despedir el año (1-1)

Decepción en mayúsculas en el último partido del año del Xerez CD. No pasó del empate ante el Coria en casa, que ya es triste, para una afición que empieza a resignarse ante la evidencia de que esta temporada volverá a ser un calvario para ellos y quién sabe si el último calvario.

La afición volvió a arropar al equipo, a pesar de las fiestas, la hora y el frío, pero volvió a irse apesadumbrada con la malísima segunda parte que hizo el equipo que entrena Nene Montero.

Y lástima porque todos se las prometían felices con el gol a los 13 minutos de partido de Asier Alonso que aprovechaba un magnífico centro de Amín. Era el estreno goleador del último fichaje xerecista. De falta directa pudo marcar Sergio Narváez, que después asistió al canterano Luis Soto pero intervino bien Cepeda y el Coria apenas si asustó en una contra que no supo finalizar. Parra con un problema en un hombre tuvo que retirase del campo y evacuado al hospital. Con el paso de los minutos el Xerez CD se fue diluyendo. No remató a su rival en la primera mitad y la segunda fue un auténtico suplicio.

Físicamente el equipo se vino abajo, algunos ya no podían ni pegar tres carreras seguidas y el Coria se fue creciendo, sabedor de que con poco que hiciera se llevaba al menos un punto, aunque estuvo a punto al final de llevarse los tres.

El técnico del Coria acertó con los cambios. Las entradas de Mario Begines o de David Feito que, en dos ocasiones, estuvo a punto de empatar, fueron clave en el empate. Andrés Salas salvó el empate milagrosamente y Espada, no perdonó en la más clara que tuvo. Incluso, al final, Raúl Vega, con todo a su favor, pudo darle a su equipo los tres puntos. Decepcionante, pues, un partido más un Xerez CD que no cumple ni ante rivales que luchan y posiblemente lo harán hasta el final, por no perder la categoría.

Xerez CD: Fran; Gonzalo, Salas, Dani Jurado, Naranjo; Isra, Parra (Juan Luna, minuto 20); Amin (David Narváez, minuto 46), Asier Alonso, Sergio Narváez; Luis Soto (Pedro Carrión, minuto 64).

Coria C.F.: Cepeda, Maristany, David Feito, Enrique, Beni (Dani Romero, minuto 85), Joni, Mario Begines, Pedro (Raúl Vega, minuto 72), Iván Martín (Espada, minuto 62), Keita, Gonzalo.

1-0. Minuto 13. Asier Alonso. Centro de Amin y remate del delantero vasco.

1-1. Minuto 86. Espada. Cazó un balón en el área y empaló con la izquierda.