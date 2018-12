U2 nos felicita la llegada del año nuevo

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA

ARTISTA: U2

CANCIÓN: NEW YEARS DAY

AÑO: 1983

HISTORIA: DÍA DE AÑO NUEVO / CONFLICTO DE POLONIA (SOLIDARIDAD Y LECH WALESSA)

NEW YEARS DAY U2

Culminamos este 2018, el primer año de vida de 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN', y nada mejor que hacerlo con “New Years Day”, una canción de los irlandeses U2 del año 1983. El día de año nuevo, cuando todo está tranquilo y silencioso. Así comienza una canción evocando el día después de Nochevieja. Y luego dice que “quiero estar contigo noche y día”, en lo que parece una declaración de amor, para luego decir “nothing changes on new years day”, nada cambia el día de año nuevo. Bueno, pues nada, parecería una balada más, anodina y aburrida como un uno de enero. Pero no: había más, mucho más en esta potente canción que empieza con unas pegadizas notas de piano, una línea de bajo envolvente que también se pega al paladar, unas guitarras aceradas que parecen decir más cosas y la voz de Bono que pone mucha pasión, demasiada pasión para lo poco que parece decirse. ¿Qué pasaba entonces?

Pues pasaba que en el norte de Europa solo había dos países católicos: Irlanda en el oeste y Polonia en el este. Y en los años ochenta todavía Europa se hallaba dividida por un férreo telón de acero que partía a los países del continente en dos bandos irreconciliables en aquella guerra fría: los del capitalismo libre al oeste y los del comunismo soviético al este. Y el comunismo había pasado de ser un hermoso sueño de emancipación para la clase trabajadora de los años diez, veinte y treinta, a convertirse en los ochenta en una pesadilla consistente en una tiranía horrible de la que la gente quería escapar. Y en Polonia esa liberación la capitalizó un sindicato clandestino, Solidarnosç, Solidaridad, nacido en 1980 en los astilleros de Gdansk de la mano de un líder como Lech Walessa, que sufrió persecución y encarcelamiento por parte de los jerarcas comunistas que obedecían a Moscú y que recibió el apoyo del Vaticano, que por entonces tenía un papa polaco, Karol Woytila, que gobernó el catolicismo bajo el nombre de Juan Pablo II.

Todo eso suscitó a su vez la solidaridad de U2, el gran grupo de rock irlandés, católicos hasta la médula como solo lo son en Irlanda, y para sus hermanos polacos escribieron esta canción en la que expresaban deseos como “el día de Año nuevo estaré con vosotros de nuevo” y describían las revueltas polacas con imágenes como: “bajo un cielo de sangre roja multitudes en blanco y negro se reúnen con los brazos entrelazados”, “los periódicos dicen que es verdad, es verdad, podemos ser uno”. Pero la represión de los sindicalistas polacos anticomunistas fue muy dura en 1981 y 1982. Y toda esa rabia e ilusión se desvanecía melancólicamente al final de la canción, como si no hubiera esperanza: “nada cambia el día de año nuevo” Parecía imposible la liberación del yugo soviético. Y sin embargo…

Fotos cortesía José Ibarra

Pocos meses después de publicada “New Years Day”, que se había convertido en el primer éxito internacional de U2, el gobierno polaco levantó la ley marcial y los presos pudieron salir. El comunismo empezaba a derrumbarse lentamente, en 1989 cayó el muro de Berlín, comenzaron a liberarse aquellos países y en Polonia Lech Walessa, tras salir de prisión, consiguió convertirse en el presidente de su país ya en los años noventa. Algo había cambiado, desde luego, después de aquel día de año nuevo de 1983 que U2 nos dejó como uno de los grandes temas del rock clásico del siglo XX. Con ellos deseamos un próspero año nuevo a todos los oyentes de LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN: U2, Irlanda y Polonia y una historia más de la guerra fría narrada en su “New Years Day”.