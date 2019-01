Azpiazu: "En febrero subiremos el sueldo a los funcionarios y la RGI"

En este 2019 dejaremos atrás la crisis. Por lo menos, este mensaje esperanzador nos dejó la patronal al terminar 2018. Miramos al horizonte económico con el consejero de Hacienda Pedro Azpiazu. Urte berri on consejero

Pinta bien, de verdad, este Año Nuevo o hay nubarrones políticos y económicos en el horizonte?

Yo diría que pinta bastante bien. Ha comenzado una ralentización, pero seguimos con tasas de crecimiento importantes. Prevemos cerrar este 2018 con un crecimiento del 2’8 por ciento, un crecimiento sólido. En Euskadi hemos mantenido las previsiones, en contra de España o la UE, que han revisado a la baja. Para 2019, prevemos ralentización. Creceremos un 2’3 por ciento, pero todavía un crecimiento que nos va a permitir generar empleo y ser optimistas.

Pero comenzamos sin presupuestos. ¿Nos va a afectar de alguna manera?

Nosotros queríamos haber tenido un presupuesto aprobado, que era importante, como tal lo peleamos e intentamos conseguirlo, pero no fue posible. Y como ya había comentado el lehendakari previamente no es un drama no tenerlo.

Es verdad que para subida salarios o RGI nos a va a hacer falta un proyecto de ley, que vamos a llevar este mes a la Cámara, pero como este mes es inhábil, será aprobado seguramente en febrero. De esa manera, corregiremos algunas cuestiones y luego la propia ley de régimen presupuestario a través de habilitaciones e incorporaciones de crédito nos permitirá paliar aquellos desaguisados que se derivarían de un no presupuesto. Trataremos de que el impacto sea el mínimo posible.

¿Cerraremos con superávit?

Cerraremos con un ligero superávit, no estamos con grandes superávit importantes. 2017 lo hicimos con uno importante pero fue por el Cupo. En este 2018 pensamos cerrar con un superávit, que estará por debajo de los cien millones de euros. Y eso nos permitirá llevar a cabo, en base a disposición general 116 de los PGE, hacer inversiones sostenibles y dar un empujón a la inversión pública.

¿Qué tal fue la primera emisión de bonos verdes? Ya sabe que Carmena les ha copiado en Madrid.

Está bien copiar lo bueno. Estamos muy orgullosos de esa emisión. Nos hemos comprometido a seguir con esas emisiones cada año. Este 2019 haremos una emisión, no sabemos a qué altura del año, pero creemos que serán otros 50 millones de euros.

Estamos ya en 2019. Nos ha dicho que prevén medio punto menos de crecimiento, pero, aunque se habla de ralentización estamos hablando de crecimiento. Lo digo porque el Euskobaròmetro detecta cierto pesimismo en la población ("la gente ve que ha mejorado, pero también piensa que esto se puede caer en cualquier momento"). ¿Ustedes detectan esta sensación?

Nosotros decimos que crecimiento será del 2’3 porque nuestros modelos nos dan que el crecimiento va a ir por ahí. Es eviente que v a a haber cierta ralentización. Europa ha sufrido una ralentización importante. Europa es un mercado con el que tenemos una relación intensa y eso nos va a afectar. Pero el 2’3% es una tasa de crecimiento muy importante porque nos va a permitir generar empleo en torno al 1’4 y ganar productividad en torno a un punto.

Leo en último informe trimestral de economía vasca: "En el entorno de las previsiones macroeconómicas, la posibilidad de acontecimientos negativos supera la probabilidad de noticias positivas para un futuro cercano". Estamos hablando de Brexit..

Estamos hablando de Brexit, de Trump, de Rusia…de problemas que pensamos van a tener un impacto no positivo. Lo que no sabemos es ni cuándo se van a producir esos impactos ni con qué intensidad. Ahí sí podemos tener cierta cautela. Nosotros tenemos la impresión de que la situación económica es bastante favorable. El informe de Confebask es positivo e incorpora impresiones de los empresarios. Nos da cierta tranquilidad para pensar que otros informes lo corroboran.

Pero el Brexit no será tan malo, dijo la Cámara de comercio DE Bilbao. ¿Coincide con sus previsiones?

Especular es difícil. Ahora llevamos unos días con los mercados bursátiles absolutamente locos. No sabemos qué significa, pero es un síntoma más de inestabilidad, incertidumbre y dudas. Vamos a esperar. Especular suele ser, a veces, entretenido, pero se falla bastante.

¿Cómo se traslada esta previsión al empleo? La asignatura pendiente es la calidad.

El mercado está cambiando. La crisis económica ha dejado un mercado más fragmentado, más débil, más precario. Hay que apostar por la calidad. Nuestra fortaleza es tratar de impulsar una economía productiva que permita generar empleo de calidad. Lo tenemos que hacer por los jóvenes. Tenemos jóvenes con mucha formación y tienen que tener posibilidades de desarrollo personal en un mercado de calidad y mejor remunerado.

Anunció en verano la creación de un fondo público-privado de capital riesgo para la toma de participaciones en el accionariado de compañías tractoras, que contará con un capital inicial de 125 millones. ¿Cuentan ya con ese dinero? ¿Y saben ya dónde van a invertir, en qué empresas?

A lo largo de este primer semestre vamos a poder cerrar ese compromiso de manera más contundente. Los compromisos con entidades financieras y otros organismos siguen ahí. Lo conseguiremos

¿Los acuerdos con las Diputaciones , EPSVs, con las elecciones ahí las dejamos por imposibles?

No, yo por imposible no dejo nada. Esas cosas están ahí. Las estamos trabajando ya. Y creo que cuanto antes vamos a tratar de conseguir acuerdos. Unas cuestiones llevan unos ritmos y otras, otro. Lo de las EPSVs es un tema de fondo muy importante, de buscar consensos más amplios. Hay que seguir trabajando. Y en aportaciones estamos trabajando con las Diputaciones y EUDEL y esperemos tener acuerdo lo antes posible.

Pedro Azpiazu, gracias por acompañarnos en Año Nuevo y que tenga un feliz año.

Eskerrik asko. Berdin.