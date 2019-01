La "oportunidad de oro" de los puertos gallegos

Los puertos gallegos afrontan una "oportunidad de oro" de atraer tráficos de los dos principales puertos españoles con líneas con Reino Unido, Santander y Bilbao, ante el "colapso" que pueden padecer debido al incremento de mercancías y controles aduaneros derivados del 'Brexit'.

"Hemos detectado que, probablemente, los puertos de Bilbao y Santander tengan más tráfico de mercancías, con mayores inspecciones, y para aliviar la carga que tengan esos puertos es probable que determinadas rutas se desvíen a puertos gallegos por cercanía como vías de escape", apunta en una entrevista con Europa Press el director territorial de Comercio e ICEX en Galicia, Sergio Prieto.

Sobre esta posibilidad, Prieto llama a aprovechar esa "oportunidad" que abre el 'Brexit', "tanto para las empresas si se ponen las pilas como para incrementar los tráficos portuarios" en Galicia, "sobre todo" en Ferrol y A Coruña, pero también en Marín y Vigo.

"La Autoridad Portuaria de A Coruña y de Ferrol pueden ver esta oportunidad y decir: pues vamos a intentar negociar líneas comerciales con Reino Unido y hacernos valer para que entren por aquí", opina.

Y es que para "evitar que la mercancía esté un día en puerto para ser inspeccionado se pueden desviar rutas al puerto de Gijón o los puertos de A Coruña, Ferrol y Vigo, un poco por tendencia natural".

"Donde más problemas entendemos que va a haber es en la entrada y salida de Reino Unido, porque en la Unión Europea hay muchos puntos de salidas, si por un lado está más atascado en inspección aduanera se puede salir por otro sitio", reflexiona.

Posicionarse para ser "vía de escape"



Bilbao y Santander cuentan con el mayor tráfico marítimo entre España y Reino Unido en líneas de transporte de mercancías y ferris, por lo que van a padecer "más controles aduaneros" y trámites. Por ello, llama a que puertos como los de A Coruña y Ferrol tendrían que "intentar hacer unos puertos franquicia a los que poder traer las mercancías" y ofrecerse como opción para "aliviar" esperas.

De este modo, se busca hacer ver que "lo que puede perder ese barco en llegar a Galicia se va a ganar en trámites aduaneros con cuatro puertos de A Coruña, Vigo Marín y Ferrol" para una mayor agilidad al no sufrir atascos.

"El objetivo es posicionarse y decir, ojo, si ves que vas a tener problemas mételo por nuestros puertos porque va a ser más ágil, que no tenemos tanto colapso, y luego se saca a Madrid, León o a donde sea", explica. "En un momento dado podemos ser vía de escape si somos capaces de posicionarnos", deja claro.

Para ello, remarca la importancia de avanzar en las infraestructuras gallegas como el corredor atlántico ferroviario, la Plisan y el puerto seco de Monforte, entre otras. La meta es "convertir los riesgos del 'Brexit' en oportunidades".

Planes de contingencia



Asimismo, Sergio Prieto recuerda que el 70% de las empresas gallegas que exportan a Reino Unido todavía no cuentan con planes de contingencia, en su mayoría pymes, ya que tan solo las grandes compañías han apostado por su implementación. Todo ello, menos de tres meses para que se conozca si se produce un 'brexit' duro o si finalmente hay uno blando a finales de 2020.

"Mi sensación es que no se han parado a pensarlo", dice sobre a qué achaca esta situación. Y es que las empresas "creen que va a seguir todo igual, pero no va a seguir todo igual". "No son conscientes de la problemática que puede traer a corto, medio y largo plazo", apostilla.

De hecho, Prieto informa de que "muchos clientes británicos ya están mandando cartas a empresas gallegas para preguntar si tienen planes de contigencia", "porque si no a lo mejor el cliente británico cambia de proveedor".

De tal modo, remarca que los británicos "están haciendo sus planes de contingencia y están buscando sus posibles clientes" para evitar riesgos haya 'brexit' duro o blando.

Por este motivo, el ICEX ha realizado diversas charlas en las últimas semanas en varias ciudades gallegas para informar sobre la importancia de llevar a cabo planes de contingencia, unas conferencias que proseguirán en 2019 más centradas en los sectores más afectados.

Radiografía de las exportaciones a Reino Unido



Reino Unido es el cuarto cliente de las exportaciones gallegas, suponen el 6,5% del total, con unas 500 empresas de la Comunidad que venden en este mercado por valor de 1.420 millones de euros.

Los sectores con mayor presencia son la automoción y el textil, con una gran mayoría de pymes en el total, en un cifra que se ha mantenido estable en los últimos años.

Cada año hay más de 35.000 operaciones de la economía gallega con Reino Unido, con la provincia de A Coruña a la cabeza, ya que cuenta con 25.000 operaciones.

En el otro lado, las importaciones a Galicia son por valor de 270 millones de euros, el 1,5% del total de lo que entra en esta autonomía. Esto arroja un saldo comercial positivo de más de 1.000 millones de euros para la Comunidad gallega, lo que da cuenta de la importancia que puede tener la incidencia del 'Brexit'.