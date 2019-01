Rosalía versionando "Alfonsina y el mar"

ALFONSINA Y EL MAR – ROSALÍA

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA



ARTISTA: ROSALÍA

CANCIÓN: ALFONSINA Y EL MAR

AÑO: 2018

HISTORIA: SUICIDIO DE ALFONSINA STORNI / VERSIÓN ORIGINAL DE MERCEDES SOSA 1969

ALFONSINA Y EL MAR - ROSALÍA

En 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN' nos gustan las canciones viejas, somos unos clásicos, pero no le hacemos asco a las artistas nuevas si son tan buenas como Rosalía: el nuevo fenómeno de la música en español. Un flamenco puesto al día y que se mezcla sin vergüenza ninguna con la electrónica o el hip hop y que en manos de esta criatura está haciéndose un hueco en el mundo. Con solo dos discos de 2017 y 2018 y 25 años de edad, Rosalía ha dado un puñetazo en la mesa y ha cambiado todo el juego. Despreciada por los puristas del flamenco en España, premiada con dos Grammys en Estados Unidos, no deja a nadie indiferente. La aman o la odian. Almodóvar ha contado con ella para su próxima película mientras esta catalana triunfa en el mundo y cosecha premios aquí y allá. Dice que le gusta tanto La Niña de los Peines como Johnny Cash, La Paquera como Björk, y coge cualquier estilo y lo borda, sea flamenco, rap o jazz del de toda la vida. Nosotros hemos revisado el repertorio y nos ha dejado boquiabiertos con esta versión de un tema clásico de la canción argentina, “Alfonsina y el mar”.

La versión original se la debemos a la gran renovadora de la canción latinoamericana, la mayor exponente del folklore argentino, Mercedes Sosa, que en 1969 grabó por primera vez “Alfonsina y el mar” en forma de zamba y la publicó en su álbum “Mujeres argentinas”. Compuesta por Ariel Ramírez y Félix Luna, en su letra se homenajea a una poeta argentina del modernismo, Alfonsina Storni. Esta poeta se caracterizaba por una altísima calidad literaria y por una fragilidad en su salud física y mental, con cáncer y depresión, que acabaron con sus ganas de vivir. Alfonsina no pudo soportar tanto sufrimiento y se suicidó en 1938 tirándose por una escollera en Mar del Plata. Un suicidio al más puro estilo literario y romántico cuyo impacto dio vida a esta canción.

Fotos cortesía José Ibarra

Una misión del arte es convertir el dolor en belleza, y desde luego que en esta canción se consigue. Lo hizo Mercedes Sosa en el 69 y Rosalía ahora, 50 años después. Pocas cosas más dolorosas hay que un suicidio: en una ocasión tuve que atender en mi trabajo a unos padres cuyo hijo había decidido quitarse la vida y no he visto desolación mayor, no he vuelto a ver a nadie llorar así. La canción, los versos, las notas de la guitarra, pero sobre todo la gradación de la voz de Rosalía, intentan traducir y dulcificar ese desgarro. Una gran letra, se cuenta la muerte con palabras que son caricias: “Por la blanda arena que lame el mar su pequeña huella no vuelve más”. No se condena el suicidio, hay misericordia con la víctima, Alfonsina: “Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos calló tu voz”. “Y te vas hacia allá, como en sueños, dormida; Alfonsina, vestida de mar”.

Mercedes Sosa tocó la cima con este tema original suyo, después han venido más de 60 versiones de los artistas más variopintos, pero Rosalía lo lleva a otra dimensión con todo un estilazo de neoflamenco contenido que consigue que lo sensible no sea sensiblero. Matrícula de honor para esta interpretación grabada hace pocos meses en el Auditorio de Banyoles, Girona. Con ella homenajeamos no a una, sino a tres mujeres de golpe: la protagonista de la historia, la poeta Alfonsina Storni; la gran matriarca de la canción latinoamericana, Mercedes Sosa, que trajo este tema al mundo, y la nueva sensación del flamenco en español, Rosalía, que la pone al día y nos trae hoy a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN a “Alfonsina y el mar”

Fotos cortesía José Ibarra