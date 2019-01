Alguacil: "Estos jugadores no han hecho la cama a nadie"

Imanol Alguacil vuelve a tomar el mando también en la sala de prensa de Zubieta. Primera comparecencia previa a un partido de Liga para el técnico oriotarra, en vísperas de visitar el Santiago Bernabéu, nada más y nada menos.

-¿Está Luca Sangalli ya recuperado como para volver a una convocatoria tras superar el ictus que sufrió en octubre?

Sí. Luca entrena con normalidad y desde el lunes tiene el alta médica, así que es uno más. Entrena bien y con eso está todo dicho.

-¿Le molesta que se diga que sus jugadores hicieron la cama al anterior entrenador, Asier Garitano?Pues si. Y lo tengo claro. No lo he vivido, pero por lo que les conozco y vivido, estoy convencido de que estos jugadores no han hecho la cama a nadie, creo que es parte del juego y con Asier se han hecho cosas buenas, por lo que creo que los resultados han hecho que esté hoy yo aquí. Entiendo como algo parte del juego y a mí en el futuro también me puede pasar. Achacar a los jugadores el despido de Garitano no me parece bien ni justo y no estoy de acuerdo con ello.

-¿Ve preparado al lateral izquierdo del filial, Aihen Muñoz, para debutar en Primera en el Bernabéu?Sí. Lo conozco de sobra y está entrenando como uno más, así que eso significa que está preparado. Qué mejor escenario para poner a cualquier jugador del filial. Aihen tiene posibilidades, pero hay opciones del primer equipo, porque puede jugar Héctor Moreno y luego dos centrales derechos, y hasta podemos jugar con una defensa de tres.

-¿Cómo ha encontrado a la plantilla después de unas navidades tan convulsas?

Lo ocurrido ya ha pasado. Claro que los jugadores asumen la responsabilidad de todo eso, pero sin ir mucho más allá, porque es parte del fútbol y cuando los resultados no llegan, son cosas que pueden pasar.

-¿Cuál es la clave para que la Real mejore con Imanol Alguacil?

TenGo claro que debo sacar el máximo rendimiento a estos jugadores, y si lo consigo, estoy convencido de que vamos a ir para arriba. Todos sabemos que esos jugadores (Willian José, Illarramendi, Januzaj... ) no han aparecido o no han tenido fortuna, y la clave es que puedan volver a dar su mejor versión, porque tengo una muy buena plantilla.

-Usted ya sabe lo que es ganar y marcar en el Bernabéu, ¿le sirve eso para dar consejos a sus jugadores?

Por Diós, no. No les hablo de nada de lo que sucedió hace 20 años, porque no tiene nada que ver con lo que nos encontraremos y viviremos ahora. Pero te aseguro que vamos a ir con toda la intención de sacar los tres puntos, sabiendo la complicación de ese escenario.

-¿Hay alguna clave para ganarle al Real Madrid?

Tiene que haber de todo para ganar en un sitio tan complejo. No hay un rival en este momento capaz de presionar alto los 90 minutos en el Bernabéu, pero si te metes atrás lo normal es que te marquen goles. La clave es saber interpretar cada momento del partido, porque habrá de todo durante los 90 minutos. Pero tengo claro que iremos a ganar al Bernabéu, porque no conozco otra forma que ir a ganar todos los partidos.