Regalo de reyes para la historia

Pocos creían (yo tampoco, sinceramente) pero había tres irreductibles optimistas que lo tenían claro. La Real Sociedad iba a ganar en el Santiago Bernabéu. A los tres he escuchado durante la semana con una mezcla de incredulidad y desidia, fruto de los batacazos que a lo largo de la historia se ha pegado en casa del Real Madrid. “Tengo claro que la Real no pierde en el Madrid. Hubiéramos estado nosotros o ahora con Imanol, estoy seguro“, me dijo Miguel Pérez, el ayudante de Asier Garitano, al que llamé para felicitar el año en privado. Desvelo su previsión porque me he acordado mucho de él. “Tengo buen pálpito, van a volver a hacer lo que hicimos en 2004”, me comento Gorka Larrea, integrante de aquella Real de Denueix, antes de la cabalgata de los Reyes Magos. “¡Menudo regalo sería!”, exclamé. Lo que no sabía es que iba a ser tan Grande. Tanto tiempo sin ganar allí que se me había olvidado lo bien que sabe. Y más cuando se necesita tanto.

En un segundo plano queda la forma de lograrlo. Ese punto de suerte que tuvo el redebutante Imanol Alguacil. El asedio de la primera parte, la expulsión de Lucas Vázquez, el penalti de Rulli a Vinicius... por primera vez he visto que las decisiones en el Bernabéu le han favorecido a la Real. Eso sí que es un cambio. Sorprendente. Mucho. Supongo que eso también cuenta, ¿no? Aunque si nos pasa a nosotros... ¡cómo nos hubiéramos puesto! Ahora bien, eso no empaña el tremendo mérito que esconde este histórico triunfo. Porque la Real aprovechó la ocasión que tuvo, supo sufrir hasta el descanso y en la segunda mitad le miró a la cara a los de Solari. Porque ya antes de la superioridad numérica había tenido buenas ocasiones para ponerse 0-2. Y con uno más, leyó el partido a la perfección. Especialmente un imponente Merino. Así que, sí, hubo suerte con las decisiones arbitrales, pero también un partido muy bien trabajado por los realistas. Que nadie lo olvide, ni lo obvie, por favor. No sería justo.

PD: No me quiero olvidar del tercero en discordia que me dijo que hoy ganaba la Real. Mi amigo Eneko Picavea, compañero de BeinSports. “El domingo, 0-2 y a casa”. ¡Lo clavaste! Ahora te dejo volver a hablar de Europa. Del Bernabéu al cielo.