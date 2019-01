"Ganar en el Bernabéu sabe a gloria"

La resaca en Zubieta tras la histórica victoria de la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu camina entre la alegría y la rabia. Rabia porque molesta en el vestuario txuri-Urdin que desde Madrid no se pare de menospreciar su triunfo escudándolo todo en la polémica arbitral. “Se suele quitar mérito al rival, pero nosotros somos conscientes de lo que hicimos porque tiene mucha importancia. A nivel futbolístico estuvimos a gran nivel y tiene mucho mérito lo logrado”, dice el realista Merino. Y alegría, porque hacía 15 años que los donostiarras no ganaban en el Bernabéu, y es algo que les sabe muy bien. ”Sabe a gloria. Yo no había tenido la oportunidad antes de haber jugado allí así que estoy invicto... Estoy muy contento y fue muy especial por la gente además que vino a vernos a los que brindamos la victoria. Fue espectacular como nos arroparon", sentencia el navarro, que ha ejercido de portavoz de la plantilla entrenada por Imanol Alguacil.

EL PARTIDO "MÁS CÓMODO" DE MERINO EN LA REAL Reconoce Mikel Merino que la visita al Bernabéu fue el partido en el que “mas cómodo” se sintió desde que fichara por la Real. “Se dieron una serie de circunstancias con las que tuve suerte en momentos clave del partido como el penalti o la segunda amarilla que vio Lucas Vázquez. Igual fue el partido más cómodo en el que me he encontrado en esa posición y por cómo salimos a jugar. me sentí bien y eso en parte es gracias a mis compañeros, con los que es una gozada jugar". Eso sí, reconoce que no le sirvió para quitarse un peso de encima tras una temporada en la que todavía no ha ofrecido su mejor nivel por culpa de las lesiones. “Agobiado no suelo estar nunca. El fútbol es así. A veces pasas por mejores momentos y otras por peores. Hay que tener equilibrio, algo que muchos futbolistas tenemos, y estoy muy tranquilo. Cuando juego bien por esa razón, y cuando no, porque sé que he trabajado", señala.

Los blanquiazules se defienden de las acusaciones de que su triunfo llegó con ayuda arbitral, especialmente por la duda que deja el posible penalti de Rulli a Vinicius. “En la polémica trato de estar al margen y no centrarme mucho. A veces nos favorece y otras no, pero a mí me parece que Gero tocó balón y luego lo derribó, pero el balón ya estaba lejos del alcance de Vinicius porque Gero la había tocado antes, por lo tanto no fue penalti y hay cero polémica", sentencia tajante Merino, que reconoce que cuando hay alguna duda en contra del Madrid, el altavoz siempre es mayor. “Es lo que suele pasar, pero nosotros estamos tranquilos porque tuvimos un gran mérito en este partido. Y si hubiéramos estado más atinados la victoria hubiera sido más amplia". De hecho, intenta eludir el argumento suerte para hablar de ese triunfo. “La suerte es un factor fundamental en el fútbol y ayuda, pero más que suerte el mérito fue de los jugadores y de seguir con el trabajo y apostando por nosotros, así como de currar como curramos y estar unidos".

A partir de ahí, Merino habla de la metamorfosis radical que sufrió la Real tras el descanso, dando un paso al frente para tener más presencia con el balón. “En el descanso no hubo nada significativo que hiciera cambiar un poco el rumbo del partido. En la primera parte estuvimos bien y quizás nos faltó algo de precisión y no dominar las veces que tuvimos el balón. En la segunda sí que tuvimos esa pequeña chispa de tener el esférico, y con la expulsión de Lucas fuimos inteligentes y supimos leer el partido”, dice Merino, que recuerda la celebración en el vestuario del Bernabéu de la plantilla realista. “Fue todo muy bonito. Un momento de unión y celebración con los compañeros y de soltar la adrenalina generada durante el partido. Nos quitamos un peso de encima después de tantas derrotas seguidas y ganar en un campo así y con la afición que vino a apoyarnos fue muy bonito”.