La Casa de Papel, del plan perfecto al fenómeno mundial

Uno de los grandes tópicos que siempre ha rodeado a las series y películas creadas en España, es que no son lo suficientemente buenas como para triunfar fuera. ‘La Casa de Papel’ no solo ha roto con el dicho popular, sino que ha demostrado ampliamente lo contrario, ganando hace apenas un mes, el Emmy Internacional en la categoría de mejor drama. Se convierte así en la primera serie española ganadora de ese galardón, que reconoce los mejores programas de televisión producidos y emitidos fuera de Estados Unidos. Hoy la analiza Ismael Cámara:

‘La Casa de Papel’, creada por Alex Pina y producida por Atresmedia y Vancouver Media, se estrenó en Antena 3 el dos de mayo de 2017 con principio y fin, dividida en dos partes con nueve y seis capítulos respectivamente. El punto de inflexión llegó cuando Netflix se hizo con sus derechos a finales de 2017, lanzándola a toda su audiencia y convirtiéndola en un fenómeno mundial. Tanto es así, que a día de hoy es la serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma, y el gigante audiovisual ya ha anunciado la producción de una tercera temporada original para 2019.

El argumento pone en escena a un misterioso personaje conocido como “El Profesor”, interpretado por Álvaro Morte, que reúne a un selecto equipo de ocho personas con habilidades concretas, para llevar a cabo el mayor atraco a bancos de la historia. El objetivo es asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, y atrincherarse varios días dentro para imprimir 2400 millones de euros. Bajo alias con nombres de ciudades, Úrsula Corberó, Alba Flores, Miguel Herrán o Jaime Menéndez llevan a cabo lo que en un primero momento se planteaba como el ‘plan perfecto’.

¿Por qué hay que ver La Casa de Papel?

La serie engancha, y cumple con todo lo que se le podría pedir a priori, si el objetivo final es entretener. Pero es que a parte de la tensión, la intriga y el valor de una trama en sí misma bien desarrollada, ofrece mucho más. La Casa de Papel pone encima de la mesa un retrato de la sociedad, y como la vida dentro de ella está repleta de negociaciones, vínculos o estrategias. También plantea la existencia de un lenguaje universal de estereotipos, donde siempre se pueden encasillar a los populares, los marginados, los que escalan a base de aplastar a otros, o los vulnerables de los que algunos se aprovechan.

Toma muchos elementos del imaginario social, como los conflictos de poder entre diferentes cuerpos de seguridad, y desarrolla a los personajes de una forma que recuerda, salvando las distancias, a Juego de Tronos. Esto es así porque no hay buenos ni malos, si no que cada bando o incluso cada personaje, es capaz de virar hacia diferentes ‘direcciones’ dependiendo de las circunstancias.

Con todo, abre un debate bastante interesante sobre los límites del ser humano, y su forma de reaccionar ante situaciones de riesgo extremo. Es difícil saber que pasa por la mente de la gente cuando está en peligro, y más sin conocer su contexto personal, y es por eso que en la serie están representadas posturas y formas de reaccionar, o incluso de buscar la supervivencia, muy diferenciadas.

Las lecciones del Profesor

La mente detrás del gran atraco de ‘La Casa de Papel’ hace justicia a su seudónimo, dejando por el camino varias enseñanzas que hacen la serie aún más atractiva si cabe. Sin embargo, él también aprende algo tan importante en la ficción como el hecho de que los planes no pueden ser perfectos, pues las personas, quienes los ejecutan, no lo son. El ser humano es tremendamente emocional, punto en que reside su mayor ‘debilidad’, según demuestra el desarrollo de los hechos. Una idea que se puede interpretar de muchas formas, pero básicamente deja claro que la perfección no existe.

El tiempo es oro, y no porque suene a cliché deja de ser cierto. Una enfermedad terminal amenaza la vida de uno de los personajes, como se descubre avanzada la ficción, momento que éste aprovecha para demostrar que no estaba dispuesto a desperdiciar el poco tiempo que le quedaba. Una máxima que se repite en varios momentos clave de la serie: Si algo vale la pena, ¿por qué no invertir tiempo en ello?

Incluso durante la planificación del atraco, el propio Profesor asegura a sus ‘alumnos’ que hay gente que ha estado años estudiando para “ganar un sueldo de mierda” mientras que ellos iban a estudiar cinco meses para ser millonarios. Una constante sobre el valor del tiempo que se puede enlazar con el intento de demostrar cómo la utopía es posible. ¿Asaltar La Casa de la Moneda? Parece una locura, pero a pesar de ello, con trabajo, dedicación y esfuerzo hay quienes se atreven, retando metafóricamente el significado de la palabra ‘imposible’.

El papel de las mujeres también es algo a destacar dentro de ‘La Casa de Papel’. Un guion lleno de figuras femeninas con poder e importancia, como el caso de Tokio, Nairobi o Raquel, que busca ejemplificar una realidad social cada vez más representada en las ficciones televisivas. Con todo, el desarrollo de los acontecimientos demuestra en algunos personajes un castigo claro a la opresión de la mujer. Otro detalle más que hace de la serie una experiencia audiovisual única, y merecedora de recomendación. Solo queda esperar, por tanto, a la recién anunciada tercera temporada, para ver si es capaz de mantener o incluso elevar el nivel.