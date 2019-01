Ciudadanos no celebrará primarias en Cartagena

Representantes de Ciudadanos están presentando hoy en Cartagena las modificaciones que han incluído en los presupuestos regionales y que afectan a la ciudad portuaria. Allí se han referido a otros temas, por ejemplo, a que todavía no hay candidato a la alcaldía para las elecciones locales de dentro de poco más de cuatro meses. Finalmente no habrá primarias en el partido en la ciudad portuaria, ya que no hay suficientes afiliados a Ciudadanos en Cartagena, por lo que será, según sus estatutos, la ejecutiva nacional la que seleccione uno. Esta decisión deberá ser refrendada tambuén por el Comité Autonómico de Ciudadanos.

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, indicaba que ahora mismo no es una prioridad elegir candidatos y convocar primarias, ya que el trabajo del partido se centra ahora en los nuevos Estatutos Regionales y en la Ley de Lucha contra la Corrupción y que aún habrá que "pasar pantalla" a su debido tiempo.

Según fuentes cercanas al partido, es muy poco probable que Manuel Padín repita como candidato a la alcaldía de Cartagena. Por su parte, el aún portavoz de del grupo municipal de Ciudadanos no descartaba ser candidato e indicaba estar "dispuesto a lo que el partido diga".

Las otras cuatro fuerzas que componen el pleno cartagenero sí que tienen ya candidatos a la alcaldía de Cartagena. Repiten Castejón en el PSOE, López en MC y Pilar Marcos en Podemos, mientras que el PP ya eligió a la portavoz del gobierno regional, Noelia Arroyo. Otras fuerzas sin representación en las instituciones como son el Partido Cantonal y VOX sí que tienen ya candidados para las elecciones, aunque no así Somos Región, que es la única sin candidatura junto a Ciudadanos.