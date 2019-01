Usuarios de la biblioteca de la UPCT del Paseo Alfonso XIII se quejan del frío que sufren cuando van a estudiar

Los alumnos se han quejado a Radio Cartagena de que la calefacción no funciona en las dependencias de la UPCT, en el campus del Paseo Alfonso XIII, y que este martes 8 de enero, al no poder soportar el frío que hacía dentro de la biblioteca han preguntado sobre la reparación del equipamiento. Según han contado los alumnos, se les ha respondido que "no garantizaban que se pudiese arreglar para esta tarde, pues no lo podían asumir desde el servicio de mantenimiento, sino que tenían que acudir al servicio oficial de los aparatos de calefacción", momento en el cual, estudiantes han abandonado las dependencias universitarias.

Ante esta situación desde Podemos exigen a la UPCT que clarifique, y que además ponga remedio a este problema puesto que los alumnos y alumnas están preparando los exámenes de febrero, y estas instalaciones son fundamentales para dicha preparación.

Pilar Marcos, portavoz de Cartagena Sí Se Puede ha manifestado que desde la UPCT se le ha comentado que la calefacción tiene más de 10 años y que al estar estudiando un cambio de ubicación de la citada biblioteca, es por lo que se está estudiando si sustituir o no el equipo de calefacción por uno nuevo.

Los alumnos han dicho que "no volveremos a esta biblioteca hasta que esté arreglada la calefacción".