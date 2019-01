La Federación de Peñas del FC Cartagena organiza desplazamiento a Granada

La Federación de Peñas del FC Cartagena arranca el 2019 con desplazamiento. Los peñistas no se rinden tras los dos viajes que no han salido adelante esta temporada, a El Ejido y anteriormente a Málaga. Confían en que la racha del Efesé, que estrena liderato y se ha proclamado campeón de invierno, sirva como reclamo suficiente y pueda salir adelante como mínimo un autobús. Quieren que el Efesé no esté solo este domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva del Granada CF en Armilla.

El desplazamiento está previsto que parta de la explanada del Cartagonova a las 6:30 del domingo, llegar a la zona una hora y media antes del choque y partir al terminar. La hora de retorno a Cartagena está prevista en torno a las 19:00. El precio es de 14 euros para peñistas, 16 para abonados y 18 para no abonados, sin entrada. El precio de las mismas, que se podrán comprar en las oficinas del Efesé, es de 10 euros para adultos y de 5 para menores de 14, mientras que los menores de 4 años entran gratis.

Las inscripciones se podrán hacer en la cantina del Cartagonova, desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche durante miércoles y jueves, mientras que el viernes será solo hasta las 2 de la tarde.