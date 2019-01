Anda estos días todo el mundo sobresaltado con las peticiones que Vox plantea para permitir que el PP gobierne la Junta de Andalucía. Bueno, todos no, la verdad. Los del PSOE me imagino que estarán espoleándolos para que no bajen ni un ápice sus exigencias, y no se consiga ese anunciado gobierno del cambio que tanta prisa se ha dado en anunciar, los que se han repartido la tarta sin esperar a que el repartidor llegara a casa. El PP, por mucho que diga en público, seguirá dando cariño y promesas a Vox en privado, pues no le queda otra oportunidad. Ni ellos mismos se pueden creer que tras la debacle andaluza, uno de los suyos pueda ser presidente con la mitad de los votos que sacó Javier Arenas, y no pudo serlo. Los de Ciudadanos saben que se la juegan si se implican en políticas ajenas al centralísimo que venden, y que perderían muchos votos si finalmente tienen que hacerse la foto del tripartito. Y entretanto, Vox, que se ha dado cuenta de lo que realmente valen 12 diputados y además está escocido por que se hayan repartido la Junta sin contar con ellos y se sienten ninguneados, ha visto la oportunidad de pedir todo aquello que se le antoje, por estrambótico que parezca.

Pero no se preocupen. No llegará la sangre al río. El PP prometerá por lo bajini acceder a cosas que no puede reconocer en público. Ciudadanos mirará hacia otro lado como si con ellos no fuese (lo han hecho el tiempo que han dejado gobernar la PSOE como si ellos no hubiesen propiciado las cacicadas que critican). Y Vox pide la luna para poderse quedar con un cachito de tierra, y al final todos contentos. Es el juego de la política. Los tres saben que unas nuevas elecciones serían malas todos ellos y no las habrá. ¡Al tiempo!