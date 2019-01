Se buscan en Palencia 200 figurantes para un spot

La productora audiovisual Shine Iberia, responsable de las diferentes versiones de Masterchef, entre otros formatos, grabará el spot promocional de su nuevo programa de televisión en la Plaza Mayor de Palencia durante la mañana del próximo martes 15 de enero. Desde la misma comunican la necesidad de alrededor de 200 figurantes para poder llevarlo a cabo, por lo que todos aquellos palentinos que estén interesados en participar, deberán acudir a la escultura de la Alonso Berruguete, ubicada en el centro del ágora capitalino, a las 11:00 horas.

Además de convertir la Plaza Mayor en el escenario de esta promoción, para la que también contarán con la participación de los alumnos del Conservatorio de Música de Palencia, los integrantes de este nuevo programa, también harán lo propio con el Teatro Principal. "Tal y como adelantamos al hacer balance de las pasadas fiestas de Navidad, los principales edificios y calles de la ciudad volverán a ser el escenario principal para dos programas de televisión, 'Un país mágico' y la nueva apuesta de Shine Iberia, constatando no nos equivocamos cuando decimos que nuestra ciudad, aunque algunos no lo crean o no quieran verlo, está de moda", indicó el Alcalde, Alfonso Polanco.