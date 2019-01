David García: "Sueño retirarme en casa, que es lo que merezco"

-Primera vez que no fue convocado por decisión técnica, ¿cómo está?

-La plantilla es muy amplia, con cuatro centrales de mucho nivel. El entrenador decidió apostar por otros compañeros y no pasa nada. Toca seguir trabajando y entrenando fuerte para intentar ponérselo difícil y poder volver este sábado ante el Osasuna, al que hay que ganar.

-Y a todas estas se sigue buscando un once definitivo

-Está claro que después de las últimas tres salidas, donde hemos encajado 12 goles, el cuerpo técnico está buscando la fórmula que empieza por no encajar para poder sumar y avanzar. El otro día no encajamos y sumamos, por lo que ahora toca hacer bueno ese punto en casa ante un rival que llega en una muy buena dinámica. Nosotros estamos obligados a ganar para estar más cerca del play-off.

-¿Qué ha pasado estas últimas jornadas, que el equipo ha caído empicado?

-La verdad es que no lo sé explicar. Todo ha sido muy extraño porque tenemos una muy buena plantilla y equipo para intentar, como mínimo, estar en play-off, pero no estamos a la altura de las circunstancias. Pero todavía estamos a tiempo y esperemos que este sábado sea el inicio de la escalada y remontada ante el Osasuna, que seguro que será un rival incómodo; por algo está en play-off y nadie dude de que nos pondrá las cosas difíciles. Tenemos que hacer como ante el Rayo Majadahonda: dejar la portería a cero y luego intentar tener ocasiones y materializarlas. En casa estamos bien y fuertes, por algo no henos perdido, pero falta ganar para otra vez intentar coger confianza, pero, sobre todo, por la afición

-Si defendemos bien, cuesta atacar; si atacamos, nos pillan atrás…

-Tenemos que intentar encontrar el equilibrio entre ataque y defensa. Ante el Rayo Majadahonda defendimos muy bien, pero debemos intentar tener más ocasiones, aunque si un equipo tuvo que ganar ese partido fuimos nosotros. Es verdad que no tuvimos muchas ocasiones, pero si la de Rafa Mir o Timor las materializan estaríamos hablando de otra cosa. Se vio otra cosa y todos teníamos claro que la dinámica había que cambiarla. El último partido que ganamos fue ante el Numancia hace 10 partidos y ya toca parar esa mala racha sin ganar. En casa estamos fuertes y fuera no, por lo que estoy convencido que si ganamos todo se verá de otra manera.

¿Se ha cambiado el objetivo del ascenso por el de la permanencia?

-Ahora estamos más cerca de abajo que de arriba, pero soy bastante positivo y una victoria lo cambiará todo y veremos las cosas de otra manera tras tantos partidos sin ganar. La confianza mejorará con un triunfo porque tenemos jugadores muy buenos que con una alegría se soltarán. Pero hay que ganar para luego centrarnos en lograr varios más y todo cambie, especialmente la confianza, que es clave para conseguir resultados positivos

;

-¿Ve el vestuario tocado?

-Está claro que esta situación no es la que pensábamos y queremos en la plantilla porque la idea era estar arriba, como el inicio, donde se creó una ilusión tremenda al vernos en los más alto. Ahora mismo tenemos que ganar para mirar hacia arriba y también para alejarnos de los de abajo, pero no estamos tocados, aunque sí responsabilizados.

-En la Cadena Ser se contó que el club baraja la posibilidad de prescindir de un central, estando usted entre esas posibilidades: ¿le han dicho algo desde el club?

-Desde el club no me han dicho nada. En un mercado altas y bajas siempre pueden pasar cosas y ya el año pasado también se rumoreó con mi salida, pero espero y deseo que no se así. Este año estoy jugado y rindiendo y, sobre todo, llevo aquí toda mi vida. Creo que sería un plato de mal gusto para todos mi salida; esperemos que no sea el caso porque creo que me merezco un final de otra manera. Son rumores y esperemos que no sean verdad. Solo esperemos que tanto el club como yo nos pongamos de acuerdo cuando digamos que hasta aquí llega mi participación como jugador y retirarme. Todavía tengo bastantes pilas y lo he demostrado. Mientras las lesiones me respeten me encuentro bien para más. Lo que está claro es que a estas alturas una lesión de gravedad lo truncaría todo y eso es lo que pido, no lesionarme. Poco a poco las molestias de las primeras jornadas en los isquios han ido remitiendo y me entreno fuerte para intentar volver a la convocatoria para ayuda y sumar.

-Y eso que en verano se habló de la posibilidad de renovar dos temporadas

-Es cierto que se habló cuando nos sentamos. No voy a mentir, económicamente no pedía nada, sino dos años para poder retirarme bien ya que tengo una familia y un niño recién nacido. Pero, sobre todo, porque me encuentro capacitado para jugar más. Al principio partía como uno de los últimos centrales y al final he disputado casi todo y solo me he perdido algunos partidos por lesión y solo el último por decisión técnica. Estoy contento con mi participación y rendimiento. Al pedirle dos años me dijeron que no, pero me dijeron que estuviera tranquilo y me dieron su palabra de que si rendía a buen nivel, participaba y cumplía no debería haber problema para darme otro año más. Por eso me extraña lo que ha salido de prescindir de mí. Lo entendería si no participara y mi salida fuera una buena solución para todos, pero no es el caso porque estoy contando. Estoy tranquilo, pero me choca, me molesta y entristece que haya salido esa noticia, porque creo que no me la merezco. Todavía estoy bien para seguir jugando.

-¿Le pidió Paco Herrera jugar lateral derecho?

-Después de mi inactividad de un mes me dijo que me necesitaba de lateral derecho por las circunstancias. Mi mejor rendimiento es de central, pero le dije que jugaba donde quisiera, como si era de portero. Jugué dos partidos de lateral y luego volví al puesto de central sin ningún tipo de problema. Acepté sin estar al cien por cien, aunque le dije que donde mejor me encontraba era de central. Estoy para suma, ayudar y jugar donde el entrenador quiera que esté.

-La última: ¿Cómo sueña retirarte?

-Sueño con poder hacerlo en casa, que es lo que merezco. Llevo 16 temporadas aquí, tanto en las buenas como en las malas. En febrero cumplo 37 años, pero es un simple número porque entreno y compito bien. Al ser el que más partidos ha jugado con la camiseta amarilla obviamente todo está acordado para que me quede en el club cuando me retire, aunque no he hablado en qué puesto. Eso ya se hablará en su momento porque todavía no pienso en la retirada. Mi sueño es que mi hijo me vea jugando de amarillo; por eso me entristeció esa noticia que no esperaba. Seguiré luchando para retirarme de amarillo y ojalá que sea en Primera, que sería lo máximo. Si no fuera así intentaremos dejar a este equipo donde se merece.