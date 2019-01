Derrota del Xerez CD con polémica arbitral (2-3)

XEREZ CD 2 - BETIS DPVO 3

El Xerez CD perdió nueve jornadas después y lo hizo ante un Betis Deportivo, que no perdonó en las aproximaciones al área que tuvo ante su rival.

El filial demostró en La Granja el potencial que tiene, sobre todo de medio centro hacia arriba, pero quizás no contó con el coraje y la perseverancia que iba a sacar el equipo de Nene Montero en la segunda parte, cuando ya el partido parecía decidido con un claro 0 a 3 en el marcador. Cualquier equipo ya se habría entregado perdiendo con ese resultado a la hora de partido, pero los xerecistas no lo hicieron. Debieron empatar, lo merecieron al final, pero el colegiado, horrible todo el encuentro y mal auxiliado anuló un gol a Sergio Narváez por fuera de juego que no lo pareció.

El Betis estuvo muy certero en la primera parte. Apenas se habían cumplido 13 minutos cuando Irizo, de cabeza adelantaría a los sevillanos. Nada pudo hacer Fran por evitar el primer tanto de los verdiblancos. Respondió rápido el Xerez CD en una acción que inicia Chata con un pase al centro para Pedro Carrión que se plantó sólo ante el portero, pero al que no pudo batir. Luego Irizo volvería a marcar aprovechándose de un error de Amin sacando la pelota desde el centro.

En la segunda parte el partido iba a cambiar. Chata estuvo a punto de marcar en una falta directa y Dani Jurado haría penalti posteriormente. Marcaría Rober con `paradiña´ incluida, pero el árbitro anuló el gol. Poco después terminó subiendo al marcador otro tanto de Irizo, que redondeaba una tarde espectacular para él.

Lejos de hundirse, el Xerez CD sacó a relucir su casta para acortar distancias desde el punto de penalti, uno de Asier y otro transformado por Amin ante un Betis Deportivo, que ya sin Rodri y sin Robert en el campo perdió su identidad. Ya en los últimos minutos, Sergio Narváez empataría, pero su gol no subiría al marcador por fuera de juego del jugador xerecista. La decisión del asistente provocó una bronca monumental del público. Algunos aficionados escupieron al asistente, por lo que el colegiado tuvo que suspender el encuentro y marcharse con sus asistentes al vestuario. Poco después se reanudaría cuando todo empezó a serenarse y la presencia policial garantizaba la seguridad de los colegiados.

Ya hasta el final no pasó nada más. El Xerez CD perdió y sigue viendo demasiado lejos los puestos de liguilla.

FICHA TÉCNICA:

XEREZ CD: Fran; Alberto Fernández, Salas, Dani Jurado, Piñero; Luna (Yeray, minuto 46); Chata, Amin (David Narváez, minuto 84), Pedro Carrión (Alberto, minuto 59), Naranjo: Asier Alonso.

BETIS DEPORTIVO: Tienza, Simón, Julio Alonso, Edgar, Diego, Jaime, Robert (Fran Delgado, minuto 70), Abreu (Nieto, minuto 82), Nané, Rodri (Menéndez, minuto 65), e Irizo.

Goles: 0-1 (12') Irizo. 0-2 (44') Irizo. 0-3 (61') Irizo. 1-3 (71') Asier Alonso, de penalti. 2-3(77') Amin, de penalti.

Árbitro: Suárez Juan (Huelva). Nefasto. Amonestó a Alberto Fernández, Asier Alonso, Dani Jurado, Chata, Piñero; Robert y Nané.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 24ª jornada de Liga del Grupo X de Tercera División, disputado en La Granja. Buena entrada. Una de las cuatro torretas de luz del campo no funcionaba. El árbitro paró el partido durante diez minutos y se retiró a vestuarios por insultos y lanzamiento de esputos a uno de sus asistentes.