Podemos exige a todas las administraciones una solución para El Hondón

Los representantes de Podemos en el Congreso de los Diputados, en el Ayuntamiento de Cartagena y en la Asamblea Regional van a presentar iniciativas para que el problema de contaminación de los terrenos de El Hondón sea debatido en ellos.

Se va a pedir a la Administración Central que sea firme con el Ayuntamiento de Cartagena y con la Comunidad Autónoma para que se apliquen medidas urgentes mientras que no se ejecuta la descontaminaciónde los terrenos.

Podemos quiere que Fomento no lleve a cabo ninguna actuación relativa al soterramiento del AVE en la zona puesto que puedan afectar a las balsas de piritas y fosfoyesos, algo que puede ser de alto riesgo, hasta que no se conozcan los informes concluyentes de Consejo de Seguridad Nuclear en relación a la radioactividad y la forma de proceder a su descontaminación.

Javier Sánchez Serna, diputado nacional de Podemos por la Región de Murcia ha explicado que es el Ministerio de Transición Energética el que debe hacer presión sobre el Consistorio cartagenero y la presidencia de la Región de Murcia para que estos no sigan "escurriendo el bulto. Estamos hablando de un problema de salud pública. Esta es una zona roja de radioactividad y no sabemos hasta qué punto es consciente la ministra de las intenciones del Ayuntamiento, también del PSOE, de empezar a construir en estos terrenos sin que sean descontaminados antes. Por no hablar de que es totalmente inviable pensar en que, de momento, por aquí puede entrar el AVE soterrado a Cartagena".

Por eso, Sánchez Serna, va a presentar una proposición no de ley para impulsar la Ley de Energía Nuclear y el Real Decreto sobre suelos contaminados con radiactividad "que en la actualidad se encuentran en tramitación por el Ministerio para la Transición Ecológica desde 2014. Esto facilitará la puesta en marcha de las actuaciones pertinentes y necesarias para la declaración de los terrenos afectados por contaminación radiactiva y las acciones de limpieza o restricciones de uso bien la declaración de libre uso".

Andrés Pedreño, diputado regional, ha contado que lo que tiene que hacer el presidente López Miras es declarar estos terrenos como "suelos contaminados por metales pesados. De esta manera se obligará a la administración regional a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos que determine".

Pedreño ha recordado que un reciente estudio del doctor Juan Ortega apunta a que esta es una zona donde se ha incrementado un 50% la incidencia del cáncer pediátrico.

Pilar Marcos, secretaria general de Podemos en Cartagena y concejala en el Ayuntamiento, ha afirmado que la responsabilidad de la alcaldesa, Ana Belén Castejón es "poner en marcha medidas urgentes provisionales mientras no se ejecuta la descontaminación de los terrenos, como son el vallado perimetral de los terrenos, el no actuar en las aguas subterráneas y cubrir el terreno".

Asimismo, desde Podemos se va a exigir al Consejo de Seguridad Nuclear que presente los estudios radiológicos de los terrenos de El Hondón, después de ser declarados como uno de los 6 suelos de España contaminados con radioactividad, con presencia de uranio 238, donde se valoren los riesgos para la población y el medio ambiente.