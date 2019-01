Al Club Soria Baloncesto se le atraganta la primera jornada del año

Al Club Soria Baloncesto le han puesto a dieta de puntos los duros rivales contra los que ha tenido que vivir la 14ª Jornada del Campeonato Autonómico de Castilla y León, la de la vuelta a la competición.

En San Andrés, el ADASA CSB estuvo a punto de ganarle alBabieca B en el partido de inicio de la jornada que se decantó del lado burgalés por un ajustado 43-48. Las chicas del CSB huelen la victoria pero no aciertan a materializarla. Con una primera mitad pareja (18-21), el partido tuvo dos caras muy distintas en la segunda parte con las visitantes ganando ventaja en el tercer periodo (7-17) y con las sorianas yendo a por el partido en el último cuarto (18-10) aunque sin fortuna al final por los fallos acumulados desde la línea de tiros libres. El siguiente en jugar fue elCSB Infantil Masculino B que, hoy por hoy, no está al mismo nivel del líder CB La Flecha A que con más edad, más envergadura y más baloncesto no dio ninguna opción imponiéndose por 7-58 y, por último, el CSB Cadete Masculino B, realizó un buen partido contra CB La Flecha, mejor en defensa que en ataque, que se decidió en la segunda mitad gracias a una marcha más de los vallisoletanos que firmaron la victoria por 44-74.

En Palencia tampoco hubo puntos. El CSB Infantil Masculino A fue un hueso duro de roer pero al final Maristas A se llevó el gato al agua por 75-66. El trabajo realizado durante la primera parte dejaba abierto el partido (31-37) y el paso adelante dado en el psicológico tercer periodo (15-14) abría las puertas de la victoria pero el mayor acierto de los locales en la recta final les dio el cuarto (29-16) y la victoria final. El CSB Cadete Masculino A no pudo hacer nada contra el líder CD Maristas que desde el inicio marcó la tónica del partido para hacerse cómodamente con la victoria por 103-31 y, cerrando la jornada, el CSB Fertilizantes Actyva intentó acertar con su último cartucho saliendo duro y acertando con el planteamiento tanto en ataque como en defensa para llegar al descanso dentro del partido (40-32). Logró mantenerse a rebufo en el tercer parcial pero malogró el adelantamiento ya que Maristas puso la directa con los triples para llevarse el partido por 86-65.