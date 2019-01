Infinity Love: el poder curativo del buen sexo

Cuando en 2007 Lidia Munuera y Felipe Conesa iniciaron su actividad al frente de Infinity Love, no podían imaginar que con el paso del tiempo, sus clientes se iban a convertir en confidentes de sus más íntimas inquietudes y que buena parte de ellos les iban a agradecer sus consejos para mejorar sus relaciones y su vida sexual en general.

“Muchos de ellos vuelven a la tienda a los pocos días para darnos las gracias porque dicen que les hemos cambiado la vida. Llegan aquí con problemas que llevan largo tiempo intentando resolver y que les hacían tener una experiencia sexual frustrada o poco satisfactoria, y aplicando los consejos rompen lo que en muchos casos es solo un bloqueo mental, y empiezan a disfrutar sanamente”, afirma Lidia, sex coach y propietaria, junto a su marido Felipe, de esta empresa, que tiene dos tiendas: en Lo Pagán (San Pedro del Pinatar) y el centro comercial La Zenia Boulevard, además de una página web que ofrece una sencilla y entretenida experiencia de compra.

Entrar en su establecimiento de La Zenia es hacerlo en un espacio diáfano, luminoso, con mobiliario blanco y escaparate con vistas a la calle, nada que ver con el concepto oscuro que de este tipo de negocios se tenía antes. Tras el mostrador, un equipo de asesores, encabezados por Lidia y Felipe, ambos sex coachs formados y titulados en Madrid y Barcelona atiende a un público que llega de toda la región de Murcia y de la vecina comunidad Valenciana.

Infinity Love

“Nuestra labor es guiar a la pareja o a personas solas que llegan buscando asesoramiento. Hacemos talleres para mejorar la vida afectiva y sexual, abiertos a quienes quieran venir. Estamos respaldados por sexólogos, psicólogos y especialistas en diferentes ámbitos: suelo pélvico, fisioterapeutas…”, afirma Lidia.

Cosas normales que nos bloquean

Es habitual que a la tienda erótica Infinity Love lleguen pacientes, recomendados por médicos de la zona, para encontrar ayuda para resolver problemas fisiológicos que tienen solución con la ayuda de juguetes eróticos. “En muchas ocasiones son cosas normales de las que hacen un mundo, y al darle muchas vueltas en la cabeza se bloquean, pero no tienen un problema físico, por lo que lo primero es tranquilizar a las personas y a partir de ahí, las cosas empiezan a funcionar”, afirma Felipe Conesa.

Pasado un tiempo, estas cosas, como la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, o la sensación de dolor que experimentan algunas mujeres al tener relaciones, quedan en una mera anécdota. Al tomarse las cosas con calma, como un juego, quitando carga de dramatismo, todo tiende a ir mejor. “Nos llaman personas que nos dicen que les ha cambiado la vida. Todo se soluciona y se queda en algo anecdótico de lo que no se acuerdan pasado un tiempo”, apunta Lidia Munuera.

Muchas veces los prejuicios juegan malas pasadas, como la creencia de que si los dos miembros de la pareja no llegan al orgasmo simultáneamente es que algo no funciona. “Hay que quitar presión, disfrutar del momento, que cada uno llegue por su lado, y buscar el equilibrio. Todo se ha de ver como algo natural porque en la cama es difícil que todo sea idílico. Ha de ser natural, y el problema es que a veces no se ve así”, añaden.

La vida moderna está repleta de factores que disminuyen el apetito sexual: el estrés, la presión en las tareas familiares o con los hijos, el trabajo… hacen que en el día a día cueste encontrar el momento, “pero hay que hacerlo, nada es imposible”, afirma Felipe.

La clientela de Infinity Love es muy variada, pero predominan los de 35 a 60 años, más extranjeros en La Zenia y españoles en Lo Pagán, por igual hombres que mujeres y parejas.

Los productos estrella son los vibradores líquidos y las cremas estimulantes multiorgásmicas (en el caso de las chicas) y retardantes (en el de los chicos). Últimamente está cobrando un gran protagonismo la cosmética erótica, que se ha incluido ya como un elemento más en la relación. Eso además de la juguetería erótica más convencional. Todos los productos son naturales y cuentan con las preceptivas autorizaciones sanitarias.

Qué encontrar en Infinity Love

En la sección de lencería, destacan ligueros, picardías, bodys y disfraces. También hay juegos de sobrecama, parecidos al Trivial, pero con temática erótica y accesorios que lo hacen más divertido y emocionante. “Estos juegos dan la facilidad para experimentar cosas que se desean, son una excusa para romper con la rutina, y hacerlo de forma natural y como surja. Pueden jugar desde 2 a 16 jugadores”, cuenta Lidia.

Una de las secciones que se ha ido imponiendo en los gustos de los clientes ha sido la de bondage, especialmente a raíz de los libros y películas de la saga de “50 sombras de Grey”. Látigos, esposas, plumas, mordazas y otros elementos para un juego al que, según afirman Lidia y Felipe, “no hay que tener miedo; no hay por qué azotar si no se desea, también se puede masajear. Se les puede sacar mucho partido. Es un juego entre adultos, al que se le puede ir subiendo gradualmente el nivel de forma consensuada entre los participantes. Viene gente que una vez que lo prueba se pregunta que por qué no lo habían hecho antes e incluso hay quien viene buscando correas de cuello, y se las llevan puestas de la tienda”.

Todo esto y mucho más se puede encontrar en Infinity Love, tanto en sus tiendas físicas como en su página web www.infinitylove.es o en el teléfono 685838353 donde pueden consultar sobre seminarios, talleres, asesoramiento sobre dudas o problemas a la hora de mantener una salud sexual satisfactoria, o sesiones de tupper sex.

El cambio de imagen atiende a la pretensión de que los clientes se sientan más cómodos, para generar confianza. “No se trata de vender sino de asesorar y que quienes nos visitan tengan una vida sexual feliz y satisfactoria”, concluyen.

Como decía Marvin Gaye en su famosa canción, “Sexual healing”. O sea, una curación sexual, porque muchas más veces de las que imaginamos, el sexo puede convertirse en ese aliado que todo (o casi todo) lo cura.