Eau de Curro

Buenas tardes, queridos oyentes. Cuando creíamos que el panorama no podía ser más bizarro, cuando pensamos que el mundo ya estaba suficientemente loco, cuando imaginamos que la tontería humana había alcanzado su zenit, siempre hay una noticia que supera a la anterior.

Atención: una empresa ha desarrollado un ambientador para rendir más en el trabajo. ¡Claro! ¡Es justo lo que la humanidad necesitaba! ¿Se imaginan? Un flis que tu lo echas en la oficina y los vagos se vuelven trabajadores de golpe. ¿Pero quién se va a creer que eso pueda funcionar? Que a ver, si lo ponen en las empresas de Japón aún bueno, que allí trabajan hasta cuando están de huelga. Pero... ¿se imaginan este ambientador en España?

Que llega Peláez a su oficina por la mañana, o a las doce, que es lo habitual, se sienta en su puesto, enciende el Facebook, Twitter, Instagram, Tinder y al final de todo abre su aplicación de trabajo y de repente empieza oler y dice: "uy, ¿y esa fragancia? Caramba, caramba, estoy sintiendo algo nuevo dentro de mí. Creo que son ganas de hacer algo. ¿será que me está viniendo la vocación? Mejor me voy a tomar café, no vaya a ser que hoy rinda un poco en la oficina y el jefe empiece a endosarme más trabajo."

Hombre, por favor, señores científicos, déjense de inventar fragancias para trabajar mejor y céntrense en mejorar los desodorantes para la gente que va en transporte público. Eso sí que sería una gran mejora para la humanidad. Qué duda cabe.