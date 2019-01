Es la sensación de las últimas dos jornadas de la primera vuelta en la Real. Su sorprendente debut en el Bernabéu tuvo continuidad en Anoeta contra el Espanyol. Este lateral izquierdo navarro, uno de los seis canteranos que han debutado en primera esta temporada, lleva la Real en la sangre, y desde el lateral izquierdo sueña con hacer historia. Los primeros pasos ya los ha dado.

-¿Qué piensa con todo lo que le esta pasando en los últimos días?

Es una sensación increíble. Yo quería vestuario la camiseta Txuri-Urdin sobre todo y es algo impresionante, indescriptible. Ojalá esto siga así.

-¿De quien te acuerdas en estos momentos?

Me acuerdo de todo el trabajo realizado hasta ahora, de mis amigos, de mis padres, mis abuelos... por ellos no quiero que esto pare, así que seguiré trabajando muy duro.

-¿Ha notado como Anoeta quiere que triunfen los chavales de casa?

Sí, sí. La verdad es que es una alegría que la gente esté contenta conmigo, pero yo no me conformo, quiero seguir igual y si puedo seguir jugando y teniendo oportunidades, las voy a aprovechar.

-¿Qué siente un jugador formado en Zubieta cuando pisa por primera vez Anoeta para jugar un partido?

Durante el partido no pienso en eso, estoy tan concentrado que no te da tiempo. Pero venir de pequeño de recogepelotas y ahora verme ahí, donde estaba mis ídolos, es una sensación increíble. No te lo puedo explicar, porque son sensaciones que no se dicen con palabras, hay que vivirlas.

-¿Cómo se entera que va a ser titular en Anoeta?

El mismo día antes del partido, en la charla nos ha dicho la alineación, y así ha sido.

-¿Se lo esperaba?

Bueno, estaba preparado para lo que fuera, y cuando me lo dijo sentí una alegría muy grande.

-Imagínese que soy un recogepelotas de Anoeta, como lo fue usted de pequeño, y me tiene que dar un consejo...

Que trabajes y no pares, porque el fútbol es así, cambia de un día para otro, y hay que estar preparado para aprovechar los momentos.

-¿Le hizo más ilusión debutar en el Bernabéu o jugar su primer partido en Anoeta?

(Resopla y piensa). No se. Debutar ganando en el Bernabéu con la Real es increíble, pero para mi vestir la camiseta Txuri-Urdin es algo más, y encima hacerlo en Anoeta delante de tu afición. Para mi igual sí es más importante esto último que los del Bernabéu.

-A partir de aquí podrán pasar mil cosas, pero esta semana no se le va a olvidar en su vida...

Esto no se olvida nunca. No se cómo explicarlo, pero quiero que todo sea inolvidable, no solo esta maravillosa semana.

-¿Qué consejo le dio Alguacil?

Nos conocemos mucho y sabemos los dos como queremos trabajar. Simplemente me da órdenes y yo trato de cumplirlas. Intento aportar en defensa y en ataque. Imanol transmite mucha confianza y saca siempre lo mejor de cada jugador.

-¿Nota mucha diferencia entre Primera y Segunda B?

Esto es Primera y los jugadores son muy buenos, pero en Segunda B también hay nivel. No se puede comparar, lo inoperante es ayudar siempre al equipo.

-Si mañana le dicen que tiene que volver al Sanse después de todo lo vivido y lo bien que lo ha hecho, ¿le molestaría?

Para nada. Sigo trabajando para que lleguen más oportunidades como ésta, bien sea en el primer equipo o en el Sanse.