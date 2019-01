Dani Rovira, Niña Pastori, Cepeda, Pablo Milanés y Café Quijano en El Batel

Hasta el mes de junio van a pasar por El Batel, Dani Rovira, Niña Pastori, Cepeda, Pablo Milanés, Café Quijano, la Compañía Estatal de Danza de Cosacos Rusos, la ópera Madama Butterfly, los musicales infantiles de Peter Pan y Ben y Holly, el mago Yunke y un ciclo de la Orquesta Sinfónica Región de Murcia para toda la familia, entre otros espectáculos.

Comienza la temporada del Auditorio El Batel de Cartagena, el sábado, 26 de enero, con 'No te metas en política', un show basado en el late night emitido en Youtube de la mano de los humoristas Facu Díaz y Miguel Maldonado. Este espectáculo, anunciado hace unas semanas, tiene las entradas agotadas.

Ese mismo día, el 26 de enero, comienza el ciclo de abono que la Orquesta Sinfónica Región de Murcia hará en El Batel. Cuatro conciertos repartidos hasta mayo, que reunirá a algunos de los mejores solistas y directores del panorama musical actual como el violinista y director francés David Grimal, el clarinetista José Franch-Ballester, la violinista Laura Rodríguez, la violista Isabel Villanueva o el pianista Joaquín Achúcarro. A la venta, las entradas y un abono para todo el ciclo.

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia además es la protagonista de 'Conciertos en familia'; un ciclo de tres espectáculos cuyos destinatarios principales son los grupos familiares que pretende estimular el acercamiento de los niños a la música. Cada uno de los conciertos programados ofrece un espectáculo en el que el teatro, el humor y la participación activa del público se entremezclan con los sonidos de la orquesta.

Brothers in Band vuelve el sábado, 9 de febrero, con el espectáculo 'The very best of Dire Straits' a Cartagena en el que repasará los temas principales de la discografía de la banda británica de rock liderada por Mark Knopfler. Considerado el mejor grupo homenaje a Dire Straits harán sonar los temas más conocidos que la banda inglesa.

El 10 de febrero, el auditorio cartagenero acoge la gala benéfica 'Ellas, artistas' una iniciativa que sube al escenario el talento regional femenino, reivindicando su capacidad para la creación en el ámbito de las artes en distintas disciplinas: música, danza, escritura, pintura e interpretación.

'Peter Pan' es un musical para toda la familia con números acrobáticos aéreos, música, canciones en directo, bailes... Este musical estará en El Batel el 17 de febrero; un espectáculo donde los espectadores podrán revivir las aventuras del niño que no crece en el país de nunca jamás. El auditorio cartagenero además acogerá el musical para toda la familia 'Ben y Holly', ya el 24 de marzo.

El programa UrbanCT del Ayuntamiento de Cartagena organizará en El Batel, 23 de febrero, 'Hip Hop Sinfónico', un espectáculo de cultura urbana acompañada en directo por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Cartagena. Se acogerá en un mismo espectáculo rap, beatbox, un grupo de breaking y de graffiti y animación digital. Entrada gratuita, hasta completar aforo.

El 14 de marzo será turno para la ya cita obligada con la ópera en El Batel y es que sobre el escenario Ópera 2001 interpretará una de las grandes óperas de Puccini, Madama Butterfly. Solistas y orquesta de Ópera 2001. El coro japonés Hirosaki. Más de ochenta artistas sobre el escenario. Se verá en versión original en italiano con sobretítulos en español. La ópera en 3 actos está ambientada en 1900 en Nagasaki.

La Film Symphony Orchestra estará el 16 de marzo, para la segunda parte de su gira 'Especial John Williams'. La orquesta líder en música de cine realizará un programa donde escuchar las bandas sonoras de películas como E.T, Stars Wars, Encuentros en la Tercera Fase, Indiana Jones, Parque Jurásico, Las Aventuras de Tintín, JFK, El Patriota...

Los multi nominados a los premios Latin Grammy, Café Quijano, presentarán en Cartagena su nuevo trabajo 'La vida no es La La La'. Viernes, 22 de marzo. Luis Cepeda, uno de los participantes más populares de Operación Triunfo, presentará el 12 de abril en Cartagena su primer álbum, 'Principios', donde se encuentran canciones propias elaboradas con la complicidad del productor y compositor David Sansebastián. El 3 de mayo será el turno para que Niña Pastori muestre su último trabajo 'Bajo tus alas' y el 18 de mayo para el gran Pablo Milanés, que repasará en El Batel sus grandes himnos como Yolanda.

El 5 y 6 de abril Dani Rovira estará en El Batel presentando 'Odio', monólogo donde sin censura pone encima de la mesa su visión más honesta y delirante del ser humano de hoy.

Yunke es el actual campeón del mundo de magia y Óscar de la magia en el prestigioso Mandrake de Oro de París, junto a David Copperfield. Sus espectáculos están llenos de misterio, belleza y riesgo. Participa en programas de televisión por todo el mundo, como El Hormiguero y estará en Cartagena el viernes, 26 de abril, con su espectáculo 'Conjuro'.

El Teatro Estatal de Danza Cosacos de Rusia regresa a España. Casi cincuenta artistas, entre cantantes, bailarines y acróbatas, vestidos con trajes tradicionales de las diferentes regiones de cosacos que estarán en Cartagena el 11 de mayo con su espectáculo 'Leyendas cosacas'.