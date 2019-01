Obligados a ganar con Carlos Sanjuán pero sin Sergio Narváez

El Xerez CD está obligado a ganar al Conil este sábado, encuentro que está programado para las siete de la tarde. Nene Montero recupera a Quirós, Gonzalo e Israel, que no pudieron jugar ante el Betis Deportivo por sanción, pero seguirá sin poder contar con Sergio Narváez, aquejado de una bronquitis. En la lista ha entrado Carlos Sanjuán, ya recuperado de la fractura del dedo del pie que sufrió en Los Barrios.

El técnico malagueño del equipo azulino, sabe que no le queda otra que ganar, “me dicen que dan agua, pero me da igual, mi equipo tiene que ir allí a ganar y jugar bien desde el principio como jugó en Córdoba, como lo hizo en el campo del Puente Genil y como ha jugado tantos partidos, y no salir tan atascados como salimos el día del Betis en los primeros 45 minutos. Hay que ser fuertes, ser muy intensos, montar lo que yo quiero, el dispositivo que monto en el centro del campo, donde se presione bien y se presione para posteriormente poder jugar. Hemos trabajado muy bien esta semana y ya está todo decidido, hemos hecho organización de juego, trabajado las jugadas a balón parado y está todo preparado, a ver si somos capaces de ganar.

Nene Montero espera a un rival “muy fuerte, le he visto en varios vídeos, hay rivalidad y cuando hay rivalidad muchos jugadores se superan, la jornada anterior perdieron y por eso y aún perdiendo, esos jugadores que a lo mejor no han estado tan bien en semanas anteriores, esta semana van a estar bien porque se motivan: es el Xerez, quieren demostrar y es eso es lo que nos vamos a encontrar un equipo fuerte, muy competitivo y nosotros tenemos que ser igual que ellos pero con talento.

Por último, el entrenador se mostró “encantado” con el fichaje de Raúl Fernández: “Es un chico muy fuerte, tiene velocidad y encontrar a centrales con velocidad hoy en día es bastante complicado; que salgan bien, que dominen el juego aéreo, que luego tengan calidad para salir con el balón controlado desde atrás y que tengan argumentos suficientes para llevar el balón conducido y golpear, y es un chaval que reúne todas esas condiciones. Ha sido una suerte que haya venido, lo único que espero es que se solucione pronto el tema referente al transfer y pueda contar con él".