Mikel Merino: "La del Betis fue la forma más digna de quedar eliminados"

BAUTISTA, OPERADO DE APENDICITIS Jon Bautista no levanta cabeza. A la falta de minutos de esta temporada, tanto con Asier Garitano como con Imanol Alguacil, se une ahora que ha tenido que pasar por quirófano para solucionar un problema de apendicitis. "Jon Bautista ha sido intervenido quirúrgicamente por una apendicitis aguda, esta mañana, por los doctores José Luis Elosegi y Javier Murgoitio, en Policlínica Gipuzkoa. La intervención ha discurrido sin incidencias reseñables. Seguramente, siempre en función de la evolución, recibirá el alta hospitalaria a lo largo de este fin de semana". Así lo ha anunciado la Real en un parte médico colgado en su página web. Esto quiere deciri que el delantero de Rentería, que ya no jugó en Copa contra el Betis, será baja confirmada para el partido en Vallecas contra el Rayo Vallecano. Se una la de Mikel Merino, baja por sanción al ser expulsado en el anterior encuentro liguero contra el Espanyol.



-No puede tener alegría completa, a pesar de una semana en la que marca dos goles....

Lo importante es que el partido de liga pasamos y que en la Copa dimos buena imagen. No se puede tener todo siempre. Hay veces que no metes y juegas bien, y si lo haces te expulsan. Lo bueno es que me estoy encontrando bien, que estoy aportando al equipo, que es lo más importante.

-Si hay que uqedar eliminado, ¿que sea como lo hizo la Real contra el Betis?

Por supuesto, es la forma más digna de quedar eliminados, demostrando que somos capaces de poder eliminar a cualquier equipo. Yo estaba convencido de que si pasábamos podíamos plantar a cualquier grande. Pero no pudo ser, pero hay que irse con buen sabor de boca por cómo hemos jugado, nos estamos acostumbrando a no perder y marcar goles, y eso es una forma de demostrar que somos un equipo campeón.

-Con Alguacil siguen invictos...

Eso es, y queremos que siga así en Vallecas. Eso es muy bueno, no soltar una buena racha, acostumbrarse a ganar, así que el equipo irá a Vallecas a por todas.

Illarramendi admite que debe mejorar

-¿En qué ha cambiado la Real con Alguacil que antes no hacía con Garitano?

Creo que el equipo va en todo momento a por los partidos. En Copa por ejemplo hicimos una propuesta valiente, fuimos a por ellos y no les dejamos jugar, a pesar de que el Betis es muy bueno con el balón. Creo que hacemos un trabajo tremendo en no dejar jugar al rival, con partidos muy físicos. Una pena quedar fuera de la Copa, porque hicimos buenos partidos y no perdimos.

-Pero si hay que quedar eliminado, que sea dando la buena imagen del partido contra el Betis...

Puede ser. Puestos a elegir... Pero fastidia igualmente. Nosotros fuimos desde el primer minuto a por ellos, presionando arriba, ser valientes, no dejándoles jugar. Hicimos un buen partido, pero dimos la cara en todo momento y me quedo satisfecho.

-¿Tiene la sensación de que ahora le exigen más por llevar el brazalete? ¿Cómo se encuentra?

Bueno, está claro que el año pasado y hace dos estaba haciendo mejores partidos. Sí que es verdad que tanto a mí como al equipo nos ha costado, no hemos estado a nuestro nivel, y esperemos que los resultados que estamos sacando nos den esa confianza para ir a más, y a ver si mejoramos en la segunda vuelta.

-La gente valora mucho cómo presiona ahora el equipo con Alguacil...

Sí, creo que somos valientes, en muchos momentos del partido estamos hombre a hombre en todo el campo. Hay que seguir en esta línea.

-Eliminados en Copa, ¿para qué queda ahora el equipo txuri-urdin?

Ahora sólo queda la liga. Estamos en buena línea, y ahora es importante ganar el domingo, a pesar del cansancio. Esperemos que vaya mejor la segunda vuelta, sin que nos tengamos que poner objetivos. Ser ambiciosos y luchar por quedar todo lo arriba que se pueda.

-¿No le parece muy joven esta Real como para pensar en Europa?

Tenemos un equipo joven, pero la primera vuelta que hemos hecho nos debe servir. No nos ha salido todo como queríamos y ahora hemos encadenado unos buenos resultados y esperemos que la lección de la primera vuelta y esta racha nos sirva para encarar mejor esta segunda parte de la liga.