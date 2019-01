Alguacil: "De nada sirve decir que queremos estar arriba, hay que demostrarlo"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido este mediodía para hablar del partido de este domingo en Vallecas contra el Rayo Vallecano, partido en el que quieren desquitarse del disgusto por la eliminación copera entre semana contra el Betis.

-Eliminación en Copa. "Vamos a tener más días entre partidos y eso va a ayudar. Pero queríamos pasar. Y no nos importaba que cada tres días hubiera partido. Hemos hecho una eliminatoria para pasar y faltó muy poco, el haber acertado en algunas que pudimos tener. Ahora no queda otra que centrarnos en el partido a partido. Los jugadores van a más, algunos ya están apareciendo, como Willi y Merino, tenemos buenas noticias, veremos si somos capaces de darles continuidad".

-Estado de los jugadores. "Quiero esperar a ver cómo viene la gente. Los que jugaron hicieron activación. Pardo tiene molestias, pero está queriendo. Navas lleva varias semanas entrenando bien, así que en base a cómo estén decidiré la convocatoria".

-Rayo Vallecano. "Es verdad que al cambiar de sistema marcan más goles. Pero hace unos meses también estaba contento con el rendimiento, pero ha sido cambiar el sistema y llegar los resultados. Pero el estilo no ha cmbiado, un equipo atrevido y que engancha a su gente en su casa. Hace muchos goles, pero también ha recibido mucho. Y eso quiere decir que abre los partidos".

-No piensa en la lucha europea. "Más que centrarnos en eso, en lo que me centro es en sacar la mejor versión del equipo. Jugamos para ganar todos los partidos y estar donde queremos, pero eso nos lo dice cada partido. De nada sirve decir que queremos estar arriba, lo tenemos que demostrar, y no hay duda que será un partido importante".

-Partido abierto contra el Rayo. "Por mucho que tú lo quieras cerrar, el rival te obliga a abrirlo. Si el rival viene a buscarte y deja espacios a su espalda, entonces debes aprovecharlo y no darle pausa. Por eso hablo de los momentos, porque el equipo debe interpretar qué hacer en base a lo que el rival te plantee. Y nosotros desde el banquillo ayudar a los jugadores".

-Goles de centros laterales. "El día del Bernabéu y en el partido de Copa de ida estuvimos muy bien y no encajamos. Y contra el Espanyol nos remataron, y el día pasado fueron dos pases atrás. Tácticamente estabamos bien en todos los partidos. Y en las acciones individuales es donde se deciden los partidos. Es fútbol. Evidentemente hay que trabajar, y de hecho lo solemos hacer".

-Mejoría de Willian José. "Te puedo decir lo que está haciendo con nosotros. Creo que está haciendo todo lo que le pedimos, y eso para mí es lo más importante, presiona, se pone para jugar, está llegando y haciendo goles. Con eso estoy contento, pero queremos más de él, y él es consciente de que puede dar más. Es importante que como delantero tenga ocasiones y marque goles".

-Barrenetxea. "Tenemos la gran suerte de tener el filial preparado, así que dependiendo de las necesidades del primer equipo, decidimos. Por eso está el filial, para echar mano de los chavales, siempre en función de lo que queremos, decidimos uno u otro".

-Rulli o Moyá. "Los dos en un gran momento, los dos entrenan de una manera de locos, y eso es lo más importante. En todas las posiciones hay competencia y rivalidad, y eso es bueno para el equipo. Habrá enfadados al quedarse fuera, y eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador".